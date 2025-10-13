Netanyahu a subliniat că repatrierea, așteptată luni, simbolizează un echilibru fragil între justiție și compasiune

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris revenirea ostaticilor deținuți în Gaza, ca pe un moment cu încărcătură istorică, marcat de emoții amestecate, tristețe pentru eliberarea unor atacatori și bucurie pentru întoarcerea celor răpiți. Declarațiile au fost făcute duminică seară, într-un discurs televizat, preluat de AFP.

Netanyahu a subliniat că repatrierea, așteptată luni, simbolizează un echilibru fragil între justiție și compasiune. „Este un eveniment istoric care aduce împreună durerea eliberării ucigașilor și fericirea întoarcerii ostaticilor noștri”, a afirmat premierul, exprimându-și dorința ca acest moment să readucă unitatea în societatea israeliană, în ciuda divergențelor profunde.

Șeful guvernului a evocat și cei doi ani de confruntări armate cu Hamas, pe care i-a caracterizat drept o perioadă plină de „victorii extraordinare”, dar a avertizat că războiul este departe de a se încheia. „Am obținut rezultate care au uimit lumea. Totuși, lupta continuă. Amenințările nu s-au risipit, iar unii dintre dușmanii noștri se pregătesc din nou să lovească. Le vom răspunde pe măsură”, a spus Netanyahu.

Premierul a încheiat mesajul cerând solidaritate națională și încredere în forțele de apărare ale Israelului, într-un moment pe care l-a definit drept „o probă de rezistență și credință pentru întreaga națiune”.

