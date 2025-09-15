Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut după ce a furat un troller în Gara Arad

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut luni după ce a sustras un troller aparținând unei persoane în Gara Arad, au transmis surse apropiate anchetei pentru News.ro.

Nepotul lui Gheorghe Dincă ar fi furat un troller

Potrivit acestora, polițiștii de la Transporturi Arad au fost sesizați de călători prezenți în holul caselor de bilete că un bărbat a furat un bagaj tip troller, care conținea mai multe bunuri personale. Acesta s-a deplasat apoi către platoul stației CFR, fiind oprit de agenții de pază.

Bărbatul a tulburat ordinea și liniștea publică, adresând amenințări agentului de securitate, ceea ce a impus folosirea spray-ului iritant lacrimogen. La sosirea polițiștilor din cadrul SJPT Arad, autorul a fugit, fiind imobilizat și încătușat la aproximativ 150 de metri de stația CFR Arad.

CITEȘTE ȘI – Uluitor! O tânără din Cluj, interdicție de a intra în mall-uri timp de 3 ani

Prejudiciul, în valoare de 1.000 de lei, a fost recuperat integral.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice și se află în prezent în arestul IPJ Arad.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.