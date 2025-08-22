NASA descoperă praf stelar vechi de miliarde de ani pe asteroidul Bennu

Material colectat de nava spațială Osiris Rex de pe asteroidul Bennu, aflat la 200 de milioane de mile de Pământ, a oferit oamenilor de știință o privire unică asupra originilor Sistemului Solar. Nava a atins temporar suprafața asteroidului în 2020, prelevând aproximativ 120 g de praf și rocă, care au fost returnate pe Pământ în 2023 pentru analize detaliate.

Cercetările au identificat „granule presolare” – particule de praf stelar formate în jurul stelelor moribunde, cu miliarde de ani înainte de apariția Soarelui nostru. Aceste fragmente oferă o imagine extrem de curată a primelor etape ale Sistemului Solar, mai bine conservată decât orice meteorit găsit până acum pe Terra.

Profesorul Jessica Barnes de la Universitatea din Arizona a explicat că datele sugerează că asteroidul Bennu s-ar fi format în regiunile exterioare ale Sistemului Solar, posibil dincolo de orbita lui Saturn. Analiza chimică a arătat și prezența materiilor organice provenind din părțile externe ale Sistemului Solar și din mediul interstelar, dar și a materialelor formate la temperaturi foarte ridicate aproape de Soare, care s-au deplasat ulterior spre exterior.

Profesorul Sara Russell, de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat: Unele dintre aceste granule au supraviețuit miliarde de ani aproape intacte și ne pot oferi informații despre mediul în care s-au născut planetele.

Mai mult, cercetările au evidențiat reacții chimice induse de apă care au început cu peste 4,5 miliarde de ani în urmă, înainte ca Pământul să fie complet format. Descoperirile sugerează, de asemenea, că Bennu conține elemente considerate blocuri de construcție ale vieții.

Profesorul Russell a adăugat: „Studii asupra asteroidului Bennu ne permit să înțelegem tipuri de roci spațiale noi și să descoperim detalii despre evoluția mineralelor și istoria Sistemului Solar, într-un mod fără precedent.”

Această misiune reprezintă una dintre cele mai ambițioase încercări ale NASA de a studia material primordial, oferind o fereastră directă către formarea și evoluția Sistemului Solar.

