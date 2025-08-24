Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs, sâmbătă, pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan, județul Argeș, anunță reprezentanții Poliției Județene Argeș.

Potrivit poliţiştilor, evenimentul a avut loc în timp ce bărbatul, care circula pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, se afla oprit în coloană din cauza traficului aglomerat.

Un urs aflat pe marginea drumului l-a mușcat de gambă, în dreptul comunei Arefu.

Incident în zona Valea lui Stan, județul Argeș

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcţia Baraj Vidraru – Curtea de Argeş, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi muşcat de gamba piciorului drept”, au declarat poliţiştii.

Un echipaj medical a intervenit imediat pentru a-i acorda îngrijiri, diagnoseazănd o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept. Motociclistul a refuzat transportul la spital.

Autoritățile recomandă prudență pentru șoferi și turiști

Autoritățile recomandă celor care circulă pe Transfăgărășan să manifeste prudență și să evite apropierea de animale sălbatice.

