Inițiatorii moțiunii îl acuză pe Miruță că, în plină criză economică, a preferat rolul de influencer în locul celui de ministru

Senatorii vor dezbate, luni, moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Documentul îl acuză pe ministru de lipsă de viziune, de management defectuos și de transformarea instituției într-un instrument politic al USR.

Moțiunea, intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD – PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”, a fost semnată de 39 de senatori din opoziție, majoritatea de la AUR. Pentru a fi adoptată, moțiunea are nevoie de cel puțin 61 de voturi „pentru”, însă chiar și în acest caz nu produce efecte juridice directe, neputând duce la demiterea ministrului.

Inițiatorii moțiunii îl acuză pe Miruță că, în plină criză economică, „a preferat rolul de influencer în locul celui de ministru” și că „a girat distrugerea întreprinderilor mici și mijlocii din România”, promovând în schimb o politizare masivă a companiilor de stat. Ei susțin că, deși statul anunță măsuri de austeritate, „angajările pe criterii politice continuă în ritm alert”.

AUR critică și lipsa de acțiune în sectoare strategice, precum industria de apărare și turismul, unde consideră că Guvernul „funcționează cu frâna de mână trasă”. În text se arată că „turismul românesc este aproape de colaps”, iar digitalizarea și strategia pentru inteligență artificială „au rămas blocate în birocrație”.

În replică, Radu Miruță a anunțat că va merge „cu fruntea sus” în fața senatorilor: „Unii mimează patriotismul, alții îl practică. În 100 de zile am făcut tot ce a ținut de mine, pentru ca România să meargă măcar un pas înainte”, a declarat ministrul.

AUR a depus anterior moțiuni simple și împotriva ministrului Educației, Daniel David, și a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ambele respinse. Și moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depuse în septembrie, au fost respinse de Parlament.

