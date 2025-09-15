Opoziția îl acuză că a transformat școala românească într-o victimă a austerității și a manipulării

Senatul discută luni moțiunea simplă depusă de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Educației, Daniel David. Opoziția îl acuză că a transformat școala românească într-o „victimă a austerității și a manipulării”, printr-un pachet de măsuri, adoptat fără dezbatere parlamentară.

În textul moțiunii, AUR vorbește despre „cea mai brutală lovitură dată educației din ultimele decenii”, invocând majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore, comasarea școlilor și dispariția a zeci de mii de posturi didactice. Formațiunea susține că aceste schimbări riscă să arunce sistemul într-o „agonie ireversibilă”, cu efecte dramatice, mai ales asupra elevilor din mediul rural.

Partidul acuză și reducerea cu peste 50% a fondului de burse, ceea ce lasă mii de studenți fără sprijin financiar. „Educația a ajuns copilul ilegitim al guvernului”, transmit parlamentarii AUR, avertizând că România ar putea pierde o întreagă generație.

De partea sa, ministrul Daniel David a declarat că își va prezenta demisia dacă moțiunea trece, chiar dacă voturile necesare adoptării par improbabile. El a subliniat că dorește să continue „tranziția de la austeritate la reformă”, dar așteaptă un semnal clar de susținere din partea coaliției de guvernare.

Potrivit regulamentului Senatului, moțiunea simplă se adoptă cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți și, odată aprobată, devine obligatorie pentru Guvern și membrii săi.

