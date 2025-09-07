Singurul proiect neatacat prin moțiune este cel privind pensiile magistraților, dar acesta urmează să fie contestat la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție

Parlamentul se reunește, duminică, în plen, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT împotriva Cabinetului Ilie Bolojan, după ce Executivul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de reforme. Documentele vizează măsuri din domeniul sănătății, companiilor de stat, autorităților de reglementare și fiscalitate. Singurul proiect neatacat prin moțiune este cel privind pensiile magistraților, dar acesta urmează să fie contestat la Curtea Constituțională de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Opoziția însă pornește cu șanse reduse: pentru a trece, o moțiune de cenzură are nevoie de 233 de voturi, în timp ce formațiunile contestatare dispun împreună de doar 119 parlamentari. Majoritatea guvernamentală, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților, deține 311 mandate, ceea ce face puțin probabilă demiterea Guvernului.

Cele patru moțiuni au titluri sugestive și critice: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM captive clientelei politice” și „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Dacă moțiunile vor fi respinse, proiectele incluse în pachetul de reformă vor fi considerate adoptate, iar Opoziția va putea continua lupta la Curtea Constituțională. Premierul Ilie Bolojan a transmis că votul de duminică va demonstra soliditatea coaliției de guvernare, în timp ce contestatarii insistă că inițiativele Executivului pun în pericol echilibrul economic și statul de drept.

