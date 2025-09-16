Moldova schimbă selecționerul după cea mai grea înfrângere din istorie

Lilian Popescu debutează pe banca naționalei într-un amical cu România

Naționala Moldovei trece printr-un moment de cotitură după eșecul drastic cu Norvegia, 1-11, cel mai sever rezultat din istoria reprezentativei. În urma acestui dezastru, selecționerul Serghei Cleșcenco și-a dat demisia, punând capăt unui mandat început în 2021.

Federația de Fotbal din Republica Moldova a anunțat numirea lui Lilian Popescu (51 de ani) ca nou selecționer, cu un contract valabil până în noiembrie 2026.

„Pentru mine, personal, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona echipei naționale. Vin cu ambiție și responsabilitate pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie Republica Moldova. Cred cu tărie că doar prin muncă, disciplină și responsabilitate putem clădi un adevărat orgoliu național și aduce schimbările care să aducă bucurie suporterilor noștri. Hai, Moldova”, a spus Popescu la prezentare.

Debut cu România

Primul test pentru Popescu va veni rapid: un amical cu România, pe 9 octombrie, la doar trei zile înainte ca „tricolorii” să întâlnească Austria în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

De-a lungul timpului, Popescu a antrenat mai multe cluburi din prima ligă moldoveană: Olimpia Bălți, Nistru Otaci, FC Costuleni, FC Tiraspol, FC Veris, Sheriff Tiraspol, Petrocub și Zimbru Chișinău. Ultima experiență a avut-o la naționala U19 a Moldovei.

Numirea lui Popescu marchează începutul unui nou capitol pentru naționala Moldovei, aflată într-un moment dificil, dar cu ambiția de a-și reconstrui imaginea.

