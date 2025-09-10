Moldova expulzează un angajat al ambasadei Belarusului după destructurarea unui grup de spionaj

Autoritățile moldovenești au anunțat miercuri că au declarat persona non grata un angajat al ambasadei Belarusului la Chișinău, ca urmare a destructurării unei rețele de spionaj belaruse de către mai multe state membre ale Uniunii Europene, scrie AFP.

Decizia survine după ce Polonia și Cehia au luat măsuri similare în această săptămână, în contextul în care autoritățile din Cehia, Ungaria și România au anunțat luni că au dezmembrat o rețea de spionaj belarusă.

„Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus din Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova”, a transmis Ministerul de Externe de la Chișinău într-un comunicat. Ministerul nu a oferit detalii privind motivele deciziei, precizând doar că persoana vizată trebuie să părăsească țara.

Conform serviciilor de informații cehe, rețeaua de spionaj a fost organizată de serviciul de informații belarus KGB și a implicat inclusiv un fost adjunct al Serviciului de Informații al Moldovei. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, cu cetățenie dublă moldovenească și română, a fost reținut luni în România și este investigat pentru „tentativă de trădare prin transmiterea de secrete de stat”, au precizat procurorii din București.

Potrivit anchetatorilor, acesta s-a întâlnit de două ori cu ofițeri KGB în perioada 2024–2025, ambele întâlniri având loc la Budapesta.

Purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean, Daniel Voda, a subliniat că autoritățile vor continua eforturile „pentru a identifica astfel de persoane care sabotează și acționează în interesul altor state, nu al Republicii Moldova”. „Trebuie să curățăm instituțiile noastre de cei care, din păcate, au trădat interesele țării”, a declarat acesta.

Polonia a anunțat marți că agenția sa de securitate a reținut un „agent belarus” și că va expulza, de asemenea, un diplomat belarus pentru „sprijinirea activităților agresive” împotriva țării.

În cadrul aceleași operațiuni de destructurare a rețelei, un diplomat belarus cu legături cu această rețea a fost expulzat și din Cehia, conform serviciului de informații ceh.

