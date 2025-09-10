Tăcere la Moscova după evenimentul cu drone din Polonia

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, se uită la președintele Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu înalții oficiali ai țărilor BRICS responsabili cu problemele de securitate la Kremlinul din Moscova
Rusia a evitat să comenteze miercuri după ce Polonia a raportat că a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul atacurilor asupra Ucrainei. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că problema „nu intră în competența noastră” și că este prerogativa Ministerului Apărării, scrie AFP.

Kremlinul refuză să comenteze asupra incursiunii dronelor în Polonia

Într-un răspuns rapid, Polonia a convocat discuții urgente cu aliații NATO, după ce au fost semnalate 19 încălcări ale spațiului său aerian și au fost doborâte cel puțin trei drone. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a precizat că aeronave poloneze și ale aliaților au fost mobilizate pentru a contracara amenințarea, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Când a fost întrebat despre acuzațiile potrivit cărora Rusia ar fi folosit dronele ca „provocare deliberată”, Peskov a răspuns că liderii UE și NATO „acuză Rusia de provocări zilnic” și că de obicei „nici măcar nu încearcă să prezinte vreo justificare”.

Polonia a chemat la discuții cel mai înalt diplomat rus din țară, Andrei Ordash, pentru explicații. Acesta a susținut că nu a fost prezentată nicio dovadă că dronele provin din Rusia, afirmând că „știm un singur lucru – aceste drone au zburat din partea Ucrainei”. Ministerul rus al Apărării nu a făcut nicio declarație.

Evenimentul a determinat Polonia să invoce articolul 4 al NATO, care permite unui stat membru să solicite discuții urgente dacă simte că „integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea” sunt amenințate. Este doar a opta utilizare a acestei prevederi în istoria alianței.

