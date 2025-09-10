Tăcere la Moscova după evenimentul cu drone din Polonia

Rusia a evitat să comenteze miercuri după ce Polonia a raportat că a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian în timpul atacurilor asupra Ucrainei. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că problema „nu intră în competența noastră” și că este prerogativa Ministerului Apărării, scrie AFP.

Kremlinul refuză să comenteze asupra incursiunii dronelor în Polonia

Într-un răspuns rapid, Polonia a convocat discuții urgente cu aliații NATO, după ce au fost semnalate 19 încălcări ale spațiului său aerian și au fost doborâte cel puțin trei drone. Prim-ministrul polonez Donald Tusk a precizat că aeronave poloneze și ale aliaților au fost mobilizate pentru a contracara amenințarea, iar nicio persoană nu a fost rănită.

Când a fost întrebat despre acuzațiile potrivit cărora Rusia ar fi folosit dronele ca „provocare deliberată”, Peskov a răspuns că liderii UE și NATO „acuză Rusia de provocări zilnic” și că de obicei „nici măcar nu încearcă să prezinte vreo justificare”.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Șeful NATO, mesaj pentru Putin: „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu al Alianței”

Polonia a chemat la discuții cel mai înalt diplomat rus din țară, Andrei Ordash, pentru explicații. Acesta a susținut că nu a fost prezentată nicio dovadă că dronele provin din Rusia, afirmând că „știm un singur lucru – aceste drone au zburat din partea Ucrainei”. Ministerul rus al Apărării nu a făcut nicio declarație.

Evenimentul a determinat Polonia să invoce articolul 4 al NATO, care permite unui stat membru să solicite discuții urgente dacă simte că „integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea” sunt amenințate. Este doar a opta utilizare a acestei prevederi în istoria alianței.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.