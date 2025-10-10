Mkhitaryan, dezvăluiri explozive despre Mourinho! „Îmi scria în fiecare seară: Miki, te rog, pleacă!”

Fostul jucător de la Manchester United a povestit în noua sa carte cum a fost presat constant de Jose Mourinho să plece de la club, după un conflict izbucnit în vestiar.

Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), actualul mijlocaș al lui Inter Milano și unul dintre liderii din vestiarul lui Cristi Chivu, a făcut public un episod tensionat petrecut în perioada petrecută la Manchester United, între 2016 și 2018, sub comanda lui Jose Mourinho. În noua sa carte, lansată recent în Italia, fotbalistul armean descrie un climat „toxic” și o relație tot mai deteriorată cu antrenorul portughez, care l-ar fi hărțuit constant cu mesaje pe WhatsApp.

„I-am spus că mă critică de un an și jumătate, de când am ajuns la Manchester United. Iar Mourinho mi-a răspuns că sunt un ‘rău’, și atunci mi-am pierdut cumpătul, replicându-i: ‘Ești un rahat! Unul enorm.’”, a povestit Mkhitaryan.

După acel moment, conflictul dintre cei doi s-a acutizat. Jucătorul susține că, deși în timpul antrenamentelor Mourinho nu mai spunea nimic, în fiecare seară continua să-i trimită mesaje insistente pentru a-l determina să plece de la club.

„În timpul antrenamentelor, antrenorul nu mi-a spus nimic, a rămas într-o tăcere religioasă, dar în fiecare seară îmi trimitea un mesaj pe WhatsApp: ‘Miki, te rog, pleacă.’ Situația devenise grotescă. Îi replicam de fiecare dată cu același răspuns de tip copy-paste: ‘Voi pleca dacă găsesc echipa potrivită, altfel voi aștepta vara.’”

Până și tonul mesajelor s-a schimbat la un moment dat, potrivit fotbalistului armean:

„Spre mijlocul lunii ianuarie, mesajul s-a schimbat puțin. ‘Miki, te rog, pleacă, așa îl pot lua pe Alexis Sanchez.’ Mino Raiola lucra la acest schimb cu Arsenal. Așa că și răspunsul meu s-a schimbat: ‘Nu plec doar ca să-ți fac o favoare și te rog să nu-mi mai scrii. Dacă vrei, vorbește cu Mino.’”

Schimbul cu Alexis Sanchez, un eșec pentru ambele părți

La finalul acelei perioade tensionate, transferul mult dorit de Mourinho s-a concretizat: în ianuarie 2018, Mkhitaryan a plecat la Arsenal, iar în sens invers a fost cedat Alexis Sanchez. Mutarea s-a dovedit însă un eșec pentru ambele cluburi.

Sanchez, venit la Manchester United pe un salariu uriaș de 450.000 de lire sterline pe săptămână, a marcat doar 5 goluri în 45 de apariții, fără să reușească să se impună în echipa portughezului. De cealaltă parte, Mkhitaryan a înregistrat 9 goluri și 13 pase decisive în 59 de meciuri la Arsenal, înainte de a fi împrumutat la AS Roma în 2019.

În Italia, armeanul și-a regăsit echilibrul. A rămas la Roma până în 2022, iar apoi s-a transferat la Inter Milano, unde și-a consolidat reputația de profesionist exemplar și unul dintre cei mai apreciați jucători din lot.

Respect pentru Chivu, amintiri amare din Anglia

În prezent, Mkhitaryan este unul dintre veteranii vestiarului nerazzurro și un admirator declarat al lui Cristi Chivu, pe care îl consideră „un lider echilibrat și inteligent, care înțelege perfect presiunea fotbalului mare”.

Povestea relației complicate cu Mourinho aduce, însă, o nouă perspectivă asupra perioadei sale de la Manchester United, o etapă în care talentul său a fost umbrit de conflicte interne și de lipsa de încredere din partea antrenorului.

Jose Mourinho, cunoscut pentru stilul său direct și adesea provocator, nu a comentat încă dezvăluirile fostului său elev, dar cartea lui Mkhitaryan a stârnit deja ample reacții în presa internațională, fiind considerată una dintre cele mai sincere mărturii despre relațiile tensionate din vestiarele de top ale fotbalului european.

