Miracol în Caraibe! Curacao scrie istorie și devine cea mai mică țară calificată vreodată la Mondial

O insulă de 156.000 de locuitori reușește o performanță unică în fotbalul mondial.

Curacao a obținut în această noapte cea mai importantă performanță din întreaga sa istorie fotbalistică: o calificare în premieră la Campionatul Mondial, după o remiză eroică, 0-0, pe terenul Jamaicăi. Micuțul stat din Caraibe devine astfel cea mai mică țară ca populație care ajunge vreodată la turneul final, depășind precedentul record stabilit de Islanda în 2018.

Calificarea are o rezonanță aparte, având în vedere contextul în care a venit. Extinderea Cupei Mondiale la 48 de echipe în 2026 a deschis drumul pentru naționale considerate anterior exotice, precum Capul Verde, Iordania, Uzbekistan sau Haiti, toate debutante. Curacao li s-a alăturat, însă povestea sa este, de departe, cea mai spectaculoasă.

Curacao, o țară minusculă, o performanță colosală

Insula are doar 156.000 de locuitori și o suprafață de 444 de kilometri pătrați, dar a reușit o campanie de calificare fără înfrângere: trei victorii și trei remize. În urmă cu un deceniu, era pe locul 150 în clasamentul FIFA, complet în afara radarului fotbalistic internațional. Astăzi se află pe poziția 82, un salt uriaș realizat datorită unei generații formate aproape integral din jucători născuți în Olanda, dar cu rădăcini în insulă.

Curacao devine astfel prima națională din istorie care se califică la o Cupă Mondială fără să aibă niciun fotbalist născut pe teritoriul ei.

Stilul echipei a fost unul pragmatic și extrem de disciplinat, defensiva fiind punctul forte al campaniei – doar trei goluri încasate în întreaga cursă spre Mondial.

Advocaat, „Micul Napoleon”, face istorie la 78 de ani

La conducerea acestei echipe se află o adevărată legendă: Dick Advocaat, supranumit „Micul Napoleon”, fost selecționer al Olandei și antrenor cu 14 trofee în palmares.

Antrenorul olandez a fost instalat anul trecut, iar experiența și rigoarea sa au schimbat imediat fața reprezentativei.

Locadia și Bacuna sunt numele grele ale lotului, ambii trecuți de 30 de ani, cu cariere solide în Olanda și Anglia. Ambii au jucat pentru naționala U21 a Olandei, însă au ales Curacao după ce drumul spre prima echipă a „Portocalei mecanice” părea imposibil.

Advocaat a mai participat la un Mondial în 1994, tot în Statele Unite, iar în 2026 va deveni cel mai bătrân selecționer din istorie, la 78 de ani.

Curacao, parte dintr-o listă remarcabilă a debutantelor

Calificarea insulei completează o serie de premiere aduse de noul format cu 48 de echipe. Pe lângă Curacao, la Mondial vor merge și:

Capul Verde

Iordania

Uzbekistan

Haiti

Alături de ele, s-au calificat deja toate marile nume din Europa, America de Sud și Asia, în timp ce alte șase locuri vor fi stabilite în martie, la barajele intercontinentale și europene.

Rezultatul obținut în deplasare, în Jamaica, reprezintă un moment istoric atât pentru fotbalul din Caraibe, cât și pentru Cupa Mondială. Curacao intră oficial în cartea recordurilor, demonstrând încă o dată magia fotbalului, în care și cele mai mici națiuni pot scrie povești uriașe.

