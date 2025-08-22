Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat vineri că orașul Gaza va fi distrus dacă gruparea Hamas refuză să accepte termenii impuși de Israel pentru încheierea conflictului.

„În curând, porțile iadului se vor deschide asupra ucigașilor și violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condițiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea”, a scris Katz pe platforma X.

El a adăugat că „dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun,” amintind de două orașe din Fâșia Gaza, deja grav afectate de bombardamentele israeliene în războiul de aproape doi ani, după atacul din 7 octombrie 2023.

Premierul Netanyahu ordonă începerea negocierilor pentru eliberarea ostaticilor

Joi seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că a instruit autoritățile să inițieze „imediat” negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni capturați în Gaza, după ce mediatori au propus un acord de armistițiu.

Propunerea de armistițiu și condițiile negotiate

Netanyahu a spus: „Am dat instrucțiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noștri și pentru a pune capăt războiului în condiții acceptabile pentru Israel”.

Cea mai recentă ofertă a mediatorilor, susținută de Egipt, Qatar și SUA, include un armistițiu de 60 de zile și eliberarea etapizată a ostaticilor, însă Israelul nu a fost încă clar asupra deciziei finale.

