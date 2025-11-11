Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, că ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pe 2026.

Nazare a precizat că orice alte măsuri fiscale vor fi discutate în coaliție:

„Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Știu că au fost foarte multe speculații, opinii, legate de creșterea TVA. Nu va fi un buget ușor de construit. Sunt perfect conștient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbția cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbție a PNRR-ului. Iar discuțiile legate de spațiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliție. Dar nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA.”

Ministrul a adăugat că subiectul pensiilor speciale se află în atenția coaliției și va fi discutat în cursul zilei de marți, exprimând totodată încrederea că România se va încadra în ținta de deficit.

Salariul minim: echilibru între nevoi și competitivitate

Întrebat despre protestele sindicatelor și contestarea înghețării salariului minim, Nazare a explicat:

„Nu trecem printr-o perioadă ușoară și cred că toată lumea este conștientă de asta și înțeleg pe deplin nemulțumirile. Cred că rolul nostru este să comunicăm cât mai bine situația în care se află România astăzi. Să transmitem cât mai bine acest mesaj și eforturile pe care le facem să depășim situația economică prin care trecem. Sunt optimist pentru anul viitor. Sunt optimist pentru 2026 că motoarele economiei se vor reporni, că economia își va reveni. Aceste mesaje sunt importante pentru toți românii, nu vorbesc doar de mediul de afaceri. În privința salariului minim nu este niciun plafon, nicio barieră ca unii operatori economici să crească salariile, dar în zonele unde acei operatori economici își permit să facă acest lucru.”

Ministrul a subliniat necesitatea de a ține cont de competitivitatea economiei și de impactul asupra locurilor de muncă:

„Cred că trebuie să fim echilibrați pentru că este vorba în esență și de protecția locurilor de muncă. Suntem pe decelerare economică, am ajuns la 0,8% anul trecut. Suntem într-o zonă complicată în privința creșterii economice. Salariul a crescut de la an la an din 2021 încoace și în Consiliul tripartit acestea sunt mesajele pe care le-am primit. Pe de o parte, multe companii ne spun că le este foarte greu în acest moment să mai crească salariul minim. Pe de altă parte, bineînțeles, avem o presiune, justificată, de creștere a salariului minim și încercăm să ținem un echilibru în această zonă și trebuie să fie o justificare, trebuie să ne uităm la economie. Trebuie să ne uităm la competitivitatea economiei și să încercăm să găsim cea mai bună variantă între o solicitare și alta.”

Impozitul minim pe cifra de afaceri: atenție la efecte asupra companiilor

Referitor la impozitul minim pe cifra de afaceri, ministrul a avertizat că măsura poate plafona dezvoltarea companiilor și că trebuie găsită o soluție optimă pentru acoperirea veniturilor la buget, discutată în coaliție:

„Trebuie atenție la astfel de măsuri dacă dorim o relansare economică și trebuie găsită varianta optimă de acoperire a veniturilor la buget, în coaliție.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.