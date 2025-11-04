Coaliția de guvernare a adoptat, prin Pachetul I de măsuri, decizia de înghețare a veniturilor pe anumite paliere în anul 2026, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Oficialul a precizat că aceste decizii au fost transmise Comisiei Europene și reprezintă angajamente ferme asumate de România în fața partenerilor europeni.

Întrebat de jurnaliști dacă Guvernul are în vedere creșterea pensiilor sau majorarea salariului minim pe economie în 2026, Alexandru Nazare a răspuns că astfel de discuții nu au avut loc în coaliție.

„Nu am discutat despre aceste subiecte. Ştiu că nu s-au discutat nici în coaliţie. Nu a existat niciun fel de discuţie pe o astfel de temă, dar tot această Coaliţie prin Pachetul I şi chiar şi după Pachetul I a luat nişte decizii legate de îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026. Decizii pe care le-am transmis la Bruxelles prin Pachetul I. Aceste angajamente există şi din punctul meu de vedere odată ce le-am luat tot în Coaliţie ele trebuie respectate pentru 2026”, a declarat ministrul.

Efectele măsurilor fiscale și perspectivele economice

Ministrul a fost întrebat și despre impactul măsurilor fiscale asupra populației, în contextul nemulțumirilor generate de restricțiile bugetare.

„Înţeleg pe deplin că sunt foarte mulţi oameni supăraţi pentru că nu trecem printr-o situaţie economică bună, dar am mare încredere, să ştiţi, că până la finalul acestui an şi în anul 2026 economia îşi va reveni. Sunt foarte optimist că economia României îşi va reveni. Aceste măsuri pe care le-am luat au fost măsuri necesare”, a spus Nazare.

Ministrul Finanțelor: „Am evitat pierderea ratingului de investiții”

Oficialul a explicat că măsurile de austeritate adoptate de Guvern au fost esențiale pentru menținerea ratingului de investiții al României, avertizând că pierderea acestuia ar fi avut efecte economice devastatoare.

„Dacă nu le-am fi luat la momentul respectiv, cel mai probabil am fi pierdut calificativul de investiţii, iar efectele asupra economiei ar fi fost devastatoare şi implicit asupra populaţiei. […] Efectele erau mult mai mari dacă pierdeam ratingul, asupra inflaţiei, inclusiv potenţial o depreciere a cursului”, a explicat ministrul.

„Fără aceste baze, relansarea economică nu ar fi fost posibilă”

Ministrul Finanțelor a cerut răbdare și încredere din partea cetățenilor, susținând că actualele măsuri sunt menite să creeze fundamente solide pentru relansarea economiei.

„Fără aceste baze, o relansare a economiei nu era posibilă pentru că nu aveam încrederea pieţelor, nu aveam suficientă încredere din partea finanţatorilor pentru a continua şi a reconstrui economia”, a mai spus Nazare, amintind că rata de creștere economică a României a fost de 0,8% în 2024 și rămâne modestă și în acest an.

