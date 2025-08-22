Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a clarificat joi că afirmațiile conform cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei de TVA majorate la facturile din luna iulie sunt false.

„Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului”, a spus ministrul Nazare pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că dacă energia, gazele, apa sau telefonia emit factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%.

Această regulă a fost valabilă și atunci când TVA-ul a fost redus, pentru facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, influențând prețurile pentru consumul anterior.

Clarificări legale despre corectitudinea aplicării TVA

„Regula este neutră și echitabilă: se aplică identic atât la creșterea, cât și la scăderea cotei. Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanțelor”, a mai precizat oficialul.

El a amintit că articolul 281 din Codul Fiscal stabilește această procedură, utilizată în mod constant în toate situațiile.

Avertisment împotriva dezinformării și fake news

Reacția ministrului vine după ce în presă au circulat informații conform cărora românii ar fi primit facturi cu TVA de 21% la consumul din iulie, în loc de august. Explicaţia care circulă online constă în faptul că guvernanţii nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal.

Alexandru Nazare a subliniat că orice încercare de denaturare a adevărului fiscal reprezintă „fake news” și este contrar legii.

