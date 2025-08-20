Potrivit datelor Eurostat, în iulie 2025, România a continuat să fie țara cu cea mai mare inflație din UE, atingând 6,6%, față de media europeană de 2,4%.

Cele mai mici rate ale inflației în UE au fost înregistrate în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%), în timp ce România, Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%) au avut cele mai ridicate valori.

Față de iunie, inflația a scăzut în opt state, a rămas stabilă în șase și a crescut în 13 țări, inclusiv în România, de la 5,8% la 6,6%.

Situația în zona euro și componentele principale ale inflației

Pentru zona euro, rata inflației a rămas stabilă la 2%, ținta Băncii Centrale Europene.

Principalele contribuții la inflație au venit din servicii (1,46 puncte procentuale), alimente, alcool și țigări (0,63 puncte), iar prețurile la energie au scăzut cu 0,23 puncte.

Conform Institutului Național de Statistică, în iulie 2025, inflația a urcat la 7,84%, iar prețurile alimentare au crescut cu 7,67%. Rata inflației din iulie 2025 față de iulie 2024 este de 6,6%, iar în ultimele 12 luni, creșterea medie a fost de 5,4%.

Prognoza BNR pentru finalul anului și evoluția inflației

BNR a revizuit în urcare prognoza de inflație pentru finalul lui 2025 la 8,8% și estimează că inflația va ajunge la 3% la sfârșitul anului 2026.

Guvernatorul Mugur Isărescu a anunțat recent că în septembrie ar putea fi înregistrat un vârf de aproape 9,7%, iar la finalul anului, inflația ar putea depăși 9%.

