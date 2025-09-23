Liderul social-democrat a criticat stilul de lucru al lui Bolojan, acuzându-l că promovează măsuri economice „haotice” și că ignoră partenerii de Coaliție

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a afirmat, marți, la Bruxelles, că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan nu ar bloca activitatea Guvernului, întrucât protocolul Coaliției prevede ca PNL să nominalizeze rapid un succesor. „Dacă dimineață și-ar depune mandatul, până seara am avea un alt prim-ministru învestit. Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână”, a declarat Tudose, citat de Agerpres, subliniind că decizia de a pleca aparține exclusiv premierului și nu necesită aprobarea Coaliției.

Liderul social-democrat a criticat stilul de lucru al lui Bolojan, acuzându-l că promovează măsuri economice „haotice” și că ignoră partenerii din alianță. Tudose a dat exemplul plafonării adaosului la produsele alimentare de bază, susținută ferm de PSD, precizând că partidul este pregătit să inițieze o lege în Parlament, dacă Guvernul nu acționează în acest sens. „Ești premierul unei Coaliții, nu ai mandat în alb”, a punctat fostul șef al Executivului.

Disputa dintre PSD și premierul Ilie Bolojan a apărut pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul Coaliției, generate de reformele economice asumate de Guvern și de verdictul iminent al Curții Constituționale asupra pachetului legislativ.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube