Microsoft pregătește un anunț major pentru Windows

La doar o zi după ce suportul oficial pentru Windows 10 a luat sfârșit, Microsoft a început să stârnească curiozitatea utilizatorilor printr-un mesaj misterios. Pe contul oficial de Windows de pe X (fostul Twitter), compania a publicat un teaser scurt, dar provocator: „Ceva mare vine joi”, sugerând că urmează un anunț important legat de viitorul sistemului de operare.

Anunț major pentru Windows de la Microsoft

Mesajul include și o aluzie intrigantă — „degetele și mâinile tale se vor putea odihni” — care i-a făcut pe fani să speculeze despre posibile noutăți: comenzi prin gesturi, control vocal avansat sau chiar revenirea legendarului asistent Clippy, într-o formă modernizată.

Deși Microsoft nu a oferit detalii suplimentare, momentul ales pentru anunț nu pare întâmplător. Închiderea oficială a suportului pentru Windows 10 marchează o nouă etapă în tranziția către Windows 11 și, posibil, către următoarea generație de sisteme de operare.

Rămâne de văzut dacă Microsoft va prezenta o simplă actualizare sau dacă pregătește o revoluție în modul în care interacționăm cu Windows. Adevărul va fi dezvăluit joi, când compania promite să ridice cortina de pe „ceva mare”.

