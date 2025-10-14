Microsoft lansează primul său generator de imagini AI creat intern

Microsoft a anunțat oficial MAI-Image-1, primul său generator de imagini bazat pe inteligență artificială dezvoltat complet in-house de echipa Microsoft AI. Gigantul tehnologic descrie noul model drept „un pas important în evoluția noastră în domeniul inteligenței artificiale generative”, marcând o premieră în strategia companiei de a-și crea propriile modele AI, fără a depinde de parteneri externi.

Un model conceput pentru creativitate autentică

Potrivit Microsoft, MAI-Image-1 a fost dezvoltat în colaborare cu profesioniști din industriile creative, cu scopul de a evita rezultatele repetitive sau imaginile cu un stil generic — o critică frecvent adusă altor generatoare de imagini existente.

Modelul „excelează în redarea imaginilor fotorealistice”, mai ales în scene complexe precum peisaje naturale, fenomene atmosferice și detalii luminoase, se arată într-un comunicat al companiei. În plus, noul sistem este capabil să proceseze cererile utilizatorilor mult mai rapid decât modelele de dimensiuni mai mari, menținând în același timp calitatea vizuală ridicată.

La scurt timp după lansare, MAI-Image-1 a fost inclus în top 10 pe platforma LMArena, un site de referință în domeniul evaluării modelelor AI, unde utilizatorii compară imaginile generate de diferite sisteme și votează pentru cele mai reușite rezultate.

Această performanță confirmă ambițiile Microsoft de a se poziționa printre liderii globali în domeniul generative AI, un segment dominat până acum de companii precum OpenAI, Midjourney sau Stability AI.

Anunțul vine la scurt timp după ce Microsoft a prezentat primele sale modele proprii de inteligență artificială, sub brandul Microsoft AI, indicând o tranziție clară către autonomie tehnologică și integrare completă a AI-ului în ecosistemul său de produse.

