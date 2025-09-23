Microsoft lansează Windows AI Lab: un nou program pentru testarea funcțiilor experimentale

Microsoft a confirmat lansarea Windows AI Lab, un program pilot dedicat testării funcțiilor experimentale bazate pe inteligență artificială în cadrul sistemului de operare Windows. Scopul inițiativei este de a oferi utilizatorilor acces anticipat la noile instrumente și de a colecta feedback rapid privind utilitatea, atractivitatea și potrivirea acestora pe piață, notează The Verge.

Windows AI Lab este un program de accelerare pentru validarea ideilor noi de funcții AI în Windows, a declarat Mike Harsh, director de management de produs la Microsoft, pentru The Verge.

Primele indicii despre proiect au apărut în actualizările preliminare ale aplicației Microsoft Paint, unde testerii au observat referințe la Windows AI Lab. Deși nu este clar ce instrumente vor fi testate mai întâi în Paint, compania a adăugat deja funcționalități avansate asemănătoare celor din Photoshop, precum transparența, straturile și fișierele de tip .paint. Există așteptări ca viitoarele opțiuni să includă și unelte AI similare cu cele pe care Adobe le integrează în Photoshop.

În plus, Microsoft extinde utilizarea AI și în alte aplicații Windows: Notepad primește funcții gratuite bazate pe inteligență artificială, Paint este îmbogățit cu capabilități de generare de imagini, iar File Explorer include deja acțiuni AI menite să ușureze organizarea documentelor.

Prin Windows AI Lab, gigantul tehnologic urmărește să transforme aplicațiile de bază ale sistemului de operare în instrumente mai inteligente, care să răspundă nevoilor tot mai complexe ale utilizatorilor.

