Planurile lui Musk pentru robotaxiuri în San Francisco au stârnit confuzie și îngrijorare în rândul autorităților

Elon Musk a atras atenția investitorilor în iulie, promițând o extindere rapidă a serviciului de robotaxiuri Tesla din Austin spre zona Bay Area din San Francisco. Însă, în realitate, compania nu a depus cererile de autorizare necesare pentru a lansa vehicule complet autonome, un proces care ar putea dura ani de zile, notează Reuters.

Planurile lui Musk pentru robotaxiuri în San Francisco au stârnit confuzie

În loc de taxiuri fără șofer, Tesla a planificat doar curse pre-aranjate, cu șoferi umani, pentru un grup restrâns de pasageri invitați, folosind un tip de permis destinat de obicei limuzinelor – care nu permite servicii de ride-hailing la cerere. Potrivit unor emailuri obținute de Reuters, această strategie a surprins și a alarmat autoritățile din California și agențiile federale, care au cerut companiei să clarifice public situația.

Deși Musk a afirmat pe X că serviciul Tesla Robotaxi ar fi deja „mai mare decât al oricărei companii concurente” în Austin și San Francisco, autoritățile subliniază că firma trebuie să comunice corect diferența dintre testele cu șoferi umani și serviciile de transport autonome reglementate.

Robotaxiurile, încă nevalidate pe scară largă, reprezintă un pilon central în evaluarea bursieră de peste 1 trilion de dolari a Tesla și în pachetul de compensații uriaș propus pentru Musk. CEO-ul Tesla promite lansarea serviciului de aproape un deceniu, dar până acum compania a testat doar un program restrâns în Austin, cu supraveghetori în mașină.

Pe măsură ce vânzările de vehicule electrice încetinesc, Musk mizează tot mai mult pe promisiunile privind robotaxiurile, afirmând că acestea se vor extinde „în ritm hiper-exponențial”, urmând să deservească „jumătate din populația SUA” până la finalul anului. Totuși, termenul „robotaxi” este tot mai des folosit de Tesla și pentru funcția „Full Self-Driving” – un sistem de asistență care încă necesită șofer atent la volan.

În paralel, compania încearcă să extindă testele și în state cu reglementări mai permisive, precum Florida, Nevada și Arizona. Tesla a obținut recent autorizații pentru a testa vehicule autonome în aceste regiuni, însă deocamdată doar cu șoferi de siguranță.

