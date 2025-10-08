Microsoft lansează un Dark Mode complet pentru Windows 11 în ultima actualizare

După aproape un deceniu de implementări incomplete, Microsoft aduce în sfârșit un Dark Mode complet în Windows 11. Până acum, modul întunecat nu se aplica integral, lăsând anumite ferestre și dialoguri din File Explorer în modul clasic alb, obositor pentru ochi.

Noua actualizare, disponibilă în Windows 11 Dev Channel prin build-ul Insider Preview 26220.6772 (KB5065797), extinde Dark Mode la toate ferestrele și dialogurile mici din File Explorer, inclusiv cele pentru operațiuni precum copierea, ștergerea sau înlocuirea fișierelor. Astfel, experiența întunecată devine uniformă și mai plăcută vizual.

Pe lângă îmbunătățirea Dark Mode, actualizarea mai include și alte modificări și optimizări, menite să îmbunătățească performanța și funcționalitatea sistemului de operare, însă schimbarea mult așteptată pentru utilizatorii care preferă modul întunecat este cea mai vizibilă și apreciată.

Această mișcare vine după ani în care utilizatorii Windows au cerut un Dark Mode complet, demonstrând că Microsoft ascultă în cele din urmă feedback-ul comunității.

