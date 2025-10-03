Instagram demontează teoria conspirației. Reclamele inteligente vin din date, nu din ascultarea conversațiilor

Adam Mosseri, șeful Instagram, a clarificat miercuri pe contul său că platforma nu folosește microfonul telefoanelor utilizatorilor pentru a le „asculta” conversațiile și a livra reclame țintite. Aceasta vine ca o reacție la teoria conspirației conform căreia Meta ar activa în secret microfoanele pentru a înțelege interesele utilizatorilor.

Nu vă asculte nimeni, transmite șeful Instagram

Mosseri subliniază că, deși reclamele par să fie aproape „telepatice”, platforma nu are nevoie să înregistreze conversațiile pentru a realiza recomandări eficiente.

Ar fi o încălcare gravă a intimității, iar asta nu se întâmplă, a afirmat acesta.

De fapt, succesul reclamelor Instagram se bazează pe datele partajate de advertiseri despre vizitatorii site-urilor lor, precum și pe algoritmi care analizează comportamente similare între utilizatori cu interese apropiate. Această combinație a transformat Meta într-o adevărată „mașină de generat bani”.

CITEȘTE ȘI – Renault anunță că datele clienților din Marea Britanie au fost furate într-un atac cibernetic

În plus, compania va folosi în curând inteligența artificială pentru a spori eficiența publicității. Conform noii politici de confidențialitate, care va intra în vigoare pe 16 decembrie, Meta va folosi datele rezultate din interacțiunile utilizatorilor cu produsele sale AI pentru a genera reclame și mai personalizate. Mosseri avertizează însă că uneori senzația că „suntem ascultați” poate fi explicată prin coincidențe sau psihologia umană: oamenii pot internaliza vizualizarea anterioară a unui anunț și apoi discuțiile lor despre acel subiect par să fie „ghidate” de platformă.

Astfel, deși telefoanele nu transmit conversațiile private, Meta se pregătește să transforme datele AI în un nou nivel de precizie pentru publicitate, ridicând întrebări suplimentare despre confidențialitate și influența tehnologiei asupra utilizatorilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.