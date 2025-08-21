Microsoft lansează o actualizare de urgență după ce funcția Reset & Recovery din Windows a eșuat

Microsoft a confirmat că o parte dintre utilizatorii de Windows 10 și Windows 11 (versiunile 22H2 și 23H2) s-au confruntat cu probleme critice după instalarea actualizărilor de securitate din august. Funcțiile Reset și Recovery – esențiale pentru restaurarea sistemului – au devenit nefuncționale, fără ca sistemul să afișeze vreun avertisment.

Microsoft lansează o actualizare de urgență

Compania a recunoscut public defecțiunea și a lansat o actualizare de urgență (Out-of-Band/OOB) pentru a remedia problema. Noua versiune, KB5066189 pentru Windows 11 și KB5066188 pentru Windows 10, înlocuiește actualizările defectuoase KB5063875 și KB5063709. Instalarea patch-ului necesită repornirea dispozitivului.

„Recomandăm instalarea imediată a actualizării OOB în locul pachetului KB5063875, deoarece aceasta rezolvă integral problema și include toate actualizările anterioare,” a transmis Microsoft.

CITEȘTE ȘI – WhatsApp testează un asistent AI de redactare pentru utilizatorii de iPhone

Pe lângă eroarea Reset & Recovery, utilizatorii au raportat și coruperea SSD-urilor după scrierea unor fișiere mari, fenomen apărut în special după update-ul KB5063878 (Build 26100.4946) pentru Windows 11. Unele unități au dispărut complet din File Explorer sau BIOS, afișându-se ca partiții „RAW”. Microsoft investighează în prezent această defecțiune, apărută mai ales în Japonia, dar care ar putea afecta și alți utilizatori.

Potrivit analizelor preliminare, problema nu este cauzată de aplicații sau jocuri precum Cyberpunk 2077, ci de un bug Windows activat în timpul unor procese de scriere intensă pe SSD. În majoritatea cazurilor, datele pot fi recuperate după o repornire.

Până la clarificarea situației, experții recomandă evitarea scrierii de fișiere foarte mari pe SSD-uri și aplicarea imediată a noilor actualizări de urgență prin Windows Update.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.