WhatsApp testează un asistent AI de redactare pentru utilizatorii de iPhone

WhatsApp a început testarea unei funcții noi de tip asistent AI pentru redactarea mesajelor pe iPhone, potrivit platformei WaBetaInfo. Opțiunea, denumită “Writing Help”, este menită să îmbunătățească modul de comunicare pe aplicație, oferind sugestii de reformulare și ajustare a textelor înainte de a fi trimise.

Funcția este deja disponibilă pe Android și apare direct în bara de chat printr-o iconiță în formă de stilou, care înlocuiește butonul pentru stickere. La activare, utilizatorii pot alege între mai multe opțiuni – precum rephrase (pentru claritate și fluență), professional, funny, supportive sau proofread. AI-ul oferă cel puțin trei variante alternative pentru text, iar utilizatorul poate decide dacă păstrează mesajul original sau alege o sugestie.

Meta subliniază că Writing Help se bazează pe sistemul Private Processing, același mecanism care alimentează și alte instrumente AI din aplicațiile sale. Datele nu sunt stocate, iar mesajele sunt criptate și procesate anonim, cu scanare limitată doar la textul introdus în căsuța de scriere – fără acces la istoricul conversației.

CITEȘTE ȘI – Apple testează introducerea de autentificare biometrică pe Apple Watch din 2026

Funcția este dezactivată implicit și poate fi activată manual. Deocamdată, este disponibilă în versiune beta prin TestFlight, fără un calendar oficial pentru lansarea globală. Totuși, având în vedere accelerarea implementării soluțiilor AI de către Meta, se așteaptă ca Writing Help să ajungă rapid la mai mulți utilizatori.

Pe iOS 18, Apple oferă deja un set propriu de Writing Tools (corectare, rescriere, sumarizare), dar acestea nu sunt încă integrate în aplicațiile Meta. În 2024, Apple ar fi respins o colaborare cu Meta privind integrarea AI în iOS, invocând îngrijorări legate de confidențialitate, și a ales în schimb un parteneriat cu OpenAI pentru includerea ChatGPT în Siri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.