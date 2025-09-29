Microsoft aduce „vibe working” în Office: noul Agent Mode transformă modul de lucru în Excel și Word

Microsoft a lansat oficial o nouă generație de instrumente AI pentru suita sa de birou, anunțând introducerea Agent Mode în Excel și Word, alături de Office Agent în Copilot Chat. Noua funcționalitate promite să ducă productivitatea la un nivel superior, oferind utilizatorilor posibilitatea de a crea documente complexe, foi de calcul și prezentări PowerPoint doar printr-un simplu prompt.

„Vibe working”, conceptul care schimbă regulile jocului

Inspirat de fenomenul „vibe coding”, prin care aplicații întregi pot fi generate din instrucțiuni simple, Microsoft aplică acum aceeași filosofie în zona de birou. „În același fel în care vibe coding a transformat dezvoltarea software, modelele de raționament din Copilot deblochează acum productivitatea agenților pentru Office”, a declarat Sumit Chauhan, vicepreședinte Microsoft Office Product Group.

CITEȘTE ȘI – Microsoft lansează oficial Windows ML: dezvoltatorii pot crea aplicații Windows cu AI mai puternic și eficient

Excel: calcule complexe la îndemâna oricui

Agent Mode în Excel este gândit să simplifice lucrul cu date dificile pentru utilizatorii care nu sunt experți. Noua funcție nu se limitează la răspunsuri punctuale, ci poate genera rapoarte de nivel „board-ready”, planuri financiare sau analize comparative complete. Procesul este transparent, fiecare pas fiind afișat într-o bară laterală, asemănător unei macro-uri rulate în timp real.

Microsoft afirmă că Agent Mode a obținut o rată de acuratețe de 57,2% în testele SpreadsheetBench, depășind concurenți precum Shortcut.ai sau Claude Files, dar rămânând în urma performanței umane (71,3%).

În Word, Agent Mode schimbă fundamental modul în care se concep documentele. Utilizatorul intră într-o experiență interactivă, asemănătoare unei conversații, unde Copilot sugerează completări, rafinări și clarificări în timp real. De exemplu, se poate genera un raport lunar pe baza datelor istorice, iar AI-ul evidențiază automat diferențele și punctele-cheie.

O premieră importantă este și lansarea Office Agent în Copilot Chat, bazat pe modelele AI ale companiei Anthropic. Acesta poate construi prezentări PowerPoint complete, cu structură logică, design pregătit și chiar documentare web integrată. Microsoft mizează pe această funcționalitate pentru a diferenția Office de mulțimea de aplicații AI emergente.

Chauhan a subliniat: „Productivitatea este ADN-ul nostru. Alții vor încerca să ne copieze, dar nu există substitut pentru Office.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.