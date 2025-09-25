Microsoft lansează oficial Windows ML: dezvoltatorii pot crea aplicații Windows cu AI mai puternic și eficient

Microsoft a anunțat lansarea generală a platformei Windows ML, facilitând integrarea inteligenței artificiale în aplicațiile Windows. Aceasta este disponibilă pentru toate dispozitivele care rulează Windows 11 24H2 sau versiuni mai noi și oferă un cadru local de inferență AI, promițând experiențe mai „responsive, private și eficiente din punct de vedere al costurilor”.

Platforma funcționează prin intermediul partenerilor de siliciu care dezvoltă și întrețin „execution providers” – module distribuite, gestionate și înregistrate de Windows ML pentru a rula sarcini AI pe dispozitive, optimizând performanța în funcție de hardware-ul disponibil. Astfel, aplicațiile AI pot folosi GPU-uri pentru sarcini intensive, NPU-uri pentru eficiență energetică și CPU-uri pentru flexibilitate, scrie The Verge.

CITEȘTE ȘI – Google lansează abonamentul AI Plus în peste 40 de țări, la un preț de 5 dolari pe lună

Windows ML a fost dezvoltat timp de câțiva ani și a fost prezentat inițial pentru Windows 10 în 2018. În prezent, mari dezvoltatori software, precum Adobe, McAfee și Topaz Labs, testează și integrează platforma în viitoarele lor produse. Adobe va folosi Windows ML în Premiere Pro și After Effects pentru funcții AI precum căutarea semantică, etichetarea audio și detectarea modificărilor de scenă. McAfee utilizează platforma pentru identificarea automată a videoclipurilor deepfake și a escrocheriilor pe rețelele sociale, iar Topaz Labs a implementat funcții AI pentru editarea imaginilor în Topaz Photo.

Prin simplificarea dezvoltării aplicațiilor cu AI pe Windows, Microsoft speră să stimuleze apariția unui val de aplicații inovatoare care să atragă mai mulți consumatori către sistemul său de operare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.