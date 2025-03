Mehmet Topal, din nou pe banca Petrolului! Antrenorul turc a explicat revenirea la Ploiești

Petrolul Ploiești și-a prezentat noul antrenor și a anunțat sprijin financiar din partea autorităților locale

Petrolul Ploiești l-a readus pe Mehmet Topal în funcția de antrenor, la nici trei luni după ce acesta demisionase. Turcul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire, iar obiectivul său este clasarea pe locul 7, care ar permite echipei să dispute barajul pentru cupele europene.

În cadrul conferinței de prezentare, președintele Claudiu Tudor a explicat că decizia de a se despărți de Adrian Mutu nu a fost una ușoară, dar a fost necesară pentru binele echipei. „Îi mulțumim lui Adi Mutu pentru tot ce a făcut, dar rezultatele nu au fost cele dorite. Suntem bucuroși că Mehmet Topal a decis să revină și să continue munca începută la Ploiești”, a declarat Tudor.

Mehmet Topal va putea antrena echipa timp de 30 de zile, însă, ulterior, clubul va trebui să angajeze un antrenor cu licență UEFA Pro, întrucât turcul nu îndeplinește acest criteriu.

Mehmet Topal: „Aveam alte oferte, dar am revenit din loialitate”

Mehmet Topal a explicat că a avut și alte oferte, dar a decis să se întoarcă la Petrolul din loialitate față de club și de conducere. „A fost o decizie emoțională. Aici mă simt ca acasă, iar când familia îți cere ajutorul, nu poți refuza. Am trecut prin momente bune și mai puțin bune aici, dar am fost mereu respectat. Nu avem cele mai bune condiții, dar avem o atmosferă extraordinară. Am vorbit cu jucătorii, trebuie să ne schimbăm atitudinea și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus antrenorul turc.

Vicepreședintele clubului, Cristian Fogarassy, a declarat că revenirea lui Topal a fost posibilă printr-un apel la latura emoțională: „A mai avut oferte, dar am mizat pe relația pe care am construit-o și am reușit să-l convingem”.

Petrolul Ploiești primește sprijin financiar din partea autorităților locale

În cadrul conferinței, Claudiu Tudor a anunțat că autoritățile locale vor deveni membri fondatori ai clubului, oferind sprijin financiar pentru echipă. „Consiliul Local, Consiliul Județean și Primăria vor intra în această asociație și vor sprijini clubul. Așteptăm de mult acest lucru și suntem convinși că ne va ajuta enorm”, a spus președintele Petrolului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!