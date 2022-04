În România s-a lansat prima gamă de produse electronice realizate din materiale reciclate și biodegradabile.

Articolele menționate fac parte din gama Tellur Green. Ea include produse printre care se numără cabluri, încărcătoare și boxe portabile Bluetooth. Ele sunt fabricate din materiale precum fibra de grâu, nailonul sau plasticul reciclat. Ambalajele acestor produse sunt confecţionate tot din materiale „verzi”.

De exemplu, unul dintre cele mai banale produse, un cablu de încărcare, este fabricat din 96 la sută nailon reciclat sau fibră de grâu.

Vânzările de produse Tellur, singurul brand sută la sută românesc de accesorii IT & C și produse Smart Home, au crescut în ultimul an, atât în ţară cât şi pe pieţele externe. Anumite segmente, precum gama Smart Home, căştile şi boxele Bluetooth, au înregistrat creşteri cu până la 180 la sută în anul 2021 faţă de 2020.

