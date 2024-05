Finanţatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat, sâmbătă, după partida cu CFR Cluj, pierdută cu scorul de 0-1, la finalul căruia jucătorii bucureşteni au primit medaliile şi trofeul de campioană a Superligii, că interesul său este legat de parcursul formaţiei în cupele europene, potrivit agerpres.ro.

“Să mă laud eu, nu vreau, pentru că nu e meritul meu. Eu nu am mai fost la echipa asta de doi-trei ani. Nu mă mândresc, pentru că nu am avut eu o contribuţie. Familia m-a determinat să vin la meci şi am luat şi călugării cu mine, pentru că m-au ajutat. Atmosfera a fost extraordinară, scorul nu este nicio problemă, dar o echipă care nu mai are motivaţie… Nu e niciun fel de problemă, singura chestie pentru care voiam să câştig era ca să îl ajutăm pe Hagi (Farul, n. red.). Problema e ce faci mai departe? Eu nu vreau sa iau campionatul să fiu campion, eu vreau să jucăm în Liga Campionilor. Şi o să întăresc echipa, o să iau şase-şapte jucători. Vor veni doi-trei atacanţi, nu ştiu cine acum. Coman va fi în preliminarii”, a declarat Becali la DigiSport.

Oficialul FCSB a recunoscut încă o dată implicarea sa în alcătuirea echipei, precizând că şi la ultimul titlu câştigat, în urmă cu 9 ani, alcătuia formula de start cu antrenorul de atunci, Constantin Gâlcă.

“E adevărat că eu nu accept să dau banii şi să vină un antrenor care ia banii şi când mănâncă bătaie şi când câştigă. Atunci lasă că eu comand şi nu răspunzi tu. Şi dacă sunt pe locul cinci răspund eu, pe banii mei. Gâlcă a plecat nu pentru că a vrut el, ci pentru că am făcut echipa împreună, eu făceam schimbările din puşcărie, şi apoi nu l-am văzut pe Rusescu pe teren. Ăsta a fost sfârşitul lui. Adevărul trebuie să fie adevăr”, a mai spus Becali.

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 9-a a fazei play-off a Superligii de fotbal.

Meciul a fost urmat de ceremonia de înmânare a tricourilor de campioni, a medaliilor şi a trofeului de campioană. Roş-albaştrii vor sărbători titlul în centrul oraşului, drumul de la stadion fiind străbătut într-un autocar descoperit.

FCSB a câştigat titlul de campioană a României la fotbal în etapa a 7-a a play-off-ului, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală. ”Roş-albaştrii” aveau nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura matematic titlul, cu trei etape înainte de finalul sezonului, dar au obţinut victoria.

Gruparea bucureşteană nu mai câştigase titlul din 2015, de atunci având şapte clasări pe locul secund şi una pe locul cinci.

Așteptarea de 9 ani a luat sfârșit. FCSB e noua campioană a României la fotbal

Un singur punct mai avea nevoie FCSB, în meciul de sâmbătă seara cu Farul Constanța, pentru a se încorona noua campioană a Superligii. În fața a peste 30.000 de suporteri, bucureștenii, lipsiți de patru titulari, au învins cu 2-1 și și-au asigurat matematic titlul după o pauză de nouă ani, potrivit jurnalul.ro.

FCSB va sărbători câștigarea titlului la meciul din 11 mai, cu CFR Cluj, atunci când va primi și trofeul și tricourile de campioană.

Campioana în exercițiu înaintea acestui meci, a dominat prima parte a meciului, Munteanu și Grameni fiind protagoniștii primelor faze importante de poartă.

Miculescu a marcat în minutul 26, după ce a fructificat o pasă în profunzime venită de la Olaru, șutând cu vârful ghetei pe lângă Buzbuchi.

Olaru a avut în trei rânduri ocazi mari de a majora la 2-0, una înainte de pauză, când a trimis cu capul peste poartă, din poziție ideală.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!