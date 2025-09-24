Mbappe scrie istorie la Real Madrid! Francezul l-a depășit pe Zidane și l-a egalat pe Figo

Cu 38 de goluri marcate în La Liga, atacantul francez a urcat în topul istoric al „galacticilor”.

Kylian Mbappe continuă startul de sezon de vis la Real Madrid. Atacantul francez a reușit o dublă în victoria cu 4-1 împotriva celor de la Levante, în etapa a șasea din La Liga, și a ajuns la cota 38 de reușite în campionatul spaniol.

Succesul i-a adus campioanei Europei maximum de puncte în primele șase etape, 18, iar „galacticii” se mențin la 5 puncte în fața Barcelonei, care are însă un meci mai puțin disputat.

Mbappe i-a depășit pe Zidane și Isco

Cu cele două goluri, Mbappe a trecut peste Zinedine Zidane și Isco, ambii oprindu-se la 37 de reușite în La Liga. Francezul ocupă acum locul 42 în clasamentul all-time al marcatorilor madrileni, unde i-a egalat pe Luis Figo și Davor Suker.

Recordul absolut al clubului îi aparține lui Cristiano Ronaldo, cu 311 goluri, în timp ce la categoria francezilor Karim Benzema rămâne lider detașat, cu 238 de reușite.

Xabi Alonso, după victoria cu Levante

„Ne aflăm într-o etapă de dezvoltare și construcție. Au trecut 51 de zile, mai avem un drum lung de parcurs. Continuăm să construim o bază solidă pentru a fi competitivi în Liga Campionilor, La Liga și Cupa Regelui. Mulți jucători se simt implicați și acest lucru este important.

Mai avem multe de îmbunătățit. Sunt lucruri pe care le putem face mai bine. Suntem pe drumul cel bun – atât în ceea ce privește rezultatele, cât și modul în care lucrăm. Acesta este doar începutul și vrem să continuăm să concurăm cu succes.

Când ai la dispoziție jucători de calitate, sarcina devine mult mai ușoară, pentru că chiar și cu puține antrenamente, ei înțeleg ideea. Avem fotbaliști flexibili, care pot acționa în diferite moduri și pe diferite poziții”, a declarat Xabi Alonso, conform sportal.bg.

