Maxi Jazz, solist al trupei Faithless, a murit la 65 de ani

Maxi Jazz, solistul trupei de dans Faithless, a murit la 65 de ani. Partenera sa de scenă a transmis un mesaj emoţionant, potrivit cugetliber.ro.



„Anunțăm cu inima frântă că Maxi Jazz a murit noaptea trecută. A fost un om care ne-a schimbat viețile în atât de multe feluri. El a dat sensul și mesajul potrivit muzicii noastre.

A fost o ființă umană minunată, cu timp pentru toată lumea și cu o înțelepciune care era atât profundă, cât și accesibilă.

A fost o onoare și, bineînțeles, o adevărată plăcere să lucrez cu el. A fost un textier strălucit, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, iubitor de mașini, vorbitor nesfârșit, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu. Rollo, Sister Bliss x”, a scris partenera sa de scenă pe Facebook.

Faithless a adunat mii de fani la Arenele Romane

Arenele Romane din parcul Carol s-au dovedit a fi neincapatoare pentru miile de fani Faithless, trupa britanica recunoscuta ca fiind cea mai spectaculoasa din muzica electronica. In deschiderea concertului au evaluat doi artisti din noul val al muzicii electronice romanesti – Silent Strike si Gojira Kosak -, insa atmosfera a devenit incendiara la aparitia pe scena a celor doi componenti de baza ai grupului Faithless, Maxi Jazz si Sister Bliss, care de zece ani au revolutionat tot ce inseamna dancefloor, topuri si expunere media. Nici macar ploaia, care a inceput la mijlocul concertului, nu a reusit sa strice buna dispozitie a spectatorilor, piese precum „God is a DJ”, „Insomnia” si „We Come One” facand furori la Bucuresti. Alaturi de tineri in public s-au aflat si foarte multe vip-uri, printre care Paula Seling, Virgil Iantu, Tania Budi, Smiley, Marius Moga, Berti Barbera, fetele de la Pops, trupa Omul cu Sobolani etc. Concertul de la Bucuresti a facut parte din turneul mondial al trupei cu ocazia implinirii a zece ani de existenta. Pe langa acest turneu aniversar, Faithless a pregatit fanilor un nou CD, un DVD Greatest Hits si un nou single, „Why Go?”.

