Mașini de lux pentru jucătorii Arabiei Saudite după ce au învins Argentina lui Messi

După o victorie istorică în fața Argentinei la Cupa Mondială de fotbal din 2022, fotbaliștii saudiți vor fi premiați cu câte un Rolls Royce Phantom de către prințul saudit Mohammed Bin Salam Al Saud. Aceștia au reușit să învingă Argentina lui Messi cu scorul de 2-1.

Prețurile pentru Rolls Royce Phantom pornesc de la 460.000 de dolari, notează Times of India.

Actuala generație 2023 Rolls Royce Phantom Series II a fost dezvăluită la nivel global la începutul acestui an.

Are un motor V12 aspirat natural de 6,75 litri, cu până la 563 CP și 900 Nm de cuplu. Motorul vine cuplat cu aceeași transmisie automată ZF cu șase trepte care e prezentă și pe BMW 760l.

În ciuda faptului că este o mașină de lux grea, RR Phantom nu se lasă mai prejos. Poate atinge distanța de la 0 la 100 km/h în doar 5,5 secunde.

Luxul e prezent la fiecare colț al SUV-ului, de la exterior până la interior. Ușile unice ale caroseriei, denumite adesea „Suicide doors”, permit intrarea și ieșirea ușoară din habitaclu. În plus, ușile pot fi închise cu ușurință din interior prin simpla apăsare a unui buton.

After winning their group match against soccer giant Argentina, all Saudi Arabia players will be rewarded with a Rolls Royce each 😳 pic.twitter.com/QaqhSICSFw — Pubity Sport (@PubitySportIG) November 25, 2022

Arabia Saudită anunță o zi liberă la nivel național după victoria istorică împotriva Argentinei la CM

Arabia Saudită a declarat ziua de miercuri, 23 noiembrie, zi de sărbătoare, după victoria istorică de la Cupa Mondială de fotbal împotriva Argentinei, favorită înaintea turneului.

„Șoimii Verzi” au uimit întreaga lume cu o victorie în retur cu 2-1, care va rămâne ca fiind una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale.

