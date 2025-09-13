10.000 de participanți își dau „mână cu mână” la evenimentul despre solidaritate și comuniune de la Alba Iulia, manifestarea urmând să intre Cartea Recordurilor.

La Alba Iulia a început evenimentul „Masa care Unește” și care marchează un nou record mondial – cea mai lungă masă, construită din materiale reciclabile.

Masa are o lungime de 2,7 km și înconjoară aproape în întregime șanțurile Cetății Alba Iulia, potrivit alba24.

10.000 de participanți la eveniment vor intra printr-unul dintre cele șase locuri de acces.

Trup The Motans va cânta după anunțul Guiness World Records

Anunțul oficialilor Guiness World Records va fi urmat de un concert al trupei The Motans. Pe parcursul evenimentului vor fi organizate show-uri de reconstituire cu daci și romani și spectacol al Tulnicăreselor.

Evenimentul despre comuniune, organizat în locuri inedite din România



„Masa Care Unește” este organizat de proiectul „Bloom The World”, inițiat de Alexa Vîlcan. Evenimentul își propune să aducă oamenii împreună la evenimente în natură, prin întinderea unei mese lungi în locuri inedite din România, precum o cascadă, un deal sau un râu, cu scopul de promova tihna și comuniunea, gastronomia locală și sustenabilitatea.

Alte evenimente de acest tip au fost organizate pe masivul Muntele Mic, în Munții Retezat sau Peștera Meziad.

Au fost implicate peste 40 de companii, care au donat mâncare, băuturi, bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenți, șervețele.

Evenimentul va intra în Cartea Recordurilor

La eveniment au fost implicați peste 1.000 de voluntari de toate vârstele, care au așezat băncile, au asamblat masa, alcătuită din 1.500 de europaleți, 2.700 de panouri doka, transportate cu 10 camioane.

În jurul mesei sunt așezate 5,4 km de bănci și scaune.

Pe masă se află 10.000 de fire de flori, 10.000 de farfurii din ceramică, special create pentru eveniment.

Au fost pregătite 5 tone de mâncare. Au fost utilizați 5.000 de litri de apă.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!