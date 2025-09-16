Marius Șumudică a spus „nu” Petrolului! Tehnicianul negociază în zona arabă și e gata să revină pe bancă în străinătate

Liviu Ciobotariu e ca și plecat de la Ploiești, dar Șumudică a refuzat oferta „lupilor galbeni” și așteaptă un contract în Arabia.

Petrolul Ploiești se pregătește de schimbare pe banca tehnică după eșecul cu Dinamo (0-3), meci la finalul căruia fanii au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu. Oficialii clubului caută deja un înlocuitor, iar numele lui Marius Șumudică a fost prima variantă luată în calcul.

Antrenorul de 54 de ani a confirmat că a fost contactat atât de președintele Claudiu Tudor, cât și de alte persoane din club, însă a exclus categoric o revenire în fotbalul românesc.

„M-au sunat aseară, e adevărat. M-au sunat și azi dimineață, dar nu se pune problema. Sub nicio formă. Nu iau în calcul să rămân în fotbalul românesc. Vreau să merg în străinătate. Din respect, am zis că mai vorbim și astăzi, dar este incomparabil cu oferta din zona arabă. Respect clubul Petrolul, este un brand, dar nu se pune problema”, a spus Șumudică pentru fanatik.ro.

Tehnicianul a precizat că negocierile pentru noua sa aventură sunt aproape încheiate, iar șansele de a semna în Arabia depășesc 60%.

„Probabil discuțiile cu echipa saudită se închid. Șansele mele sunt de peste 60 la sută, se alege dintre doi antrenori. Să vedem, nu știu. De o lună tot negociez, a fost greu până să ajungem la forma finală. Sunt bulversat”, a adăugat el.

Astfel, Șumudică rămâne cu gândul la zona arabă, unde a mai antrenat cu succes, în timp ce Petrolul va trebui să caute o altă soluție pentru banca tehnică.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!