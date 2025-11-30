Sărbătorile de iarnă au început oficial în marile capitale ale lumii, odată cu aprinderea instalațiilor de Crăciun care colorează bulevardele și piețele centrale.

La Budapesta, atmosfera de sărbători se regăsește chiar și în mijloacele de transport: pe lângă binecunoscutul troleibuz al lui Moș Crăciun, anul acesta vor circula șase tramvaie complet luminate, ce vor anima orașul pe întreaga durată a lunii decembrie.

În Malaga, startul festivităților a fost dat în prezența actorului Antonio Banderas, invitat special la ceremonia de aprindere a luminilor. Peste două milioane și jumătate de becuri transformă centrul orașului spaniol într-un spectacol vizual spectaculos, atrăgând turiști din întreaga lume.

Securitate sporită la Strasbourg după descoperirea unei arme

La Strasbourg, atmosfera de sărbătoare a fost umbrită de deschiderea unei anchete, după ce o armă de foc a fost găsită în apropierea celebrului târg de Crăciun.

Evenimentul are loc în contextul în care târgul, inaugurat miercuri și vizitat anual de milioane de oameni, se desfășoară timp de o lună sub măsuri ridicate de securitate, pe fondul unei amenințări teroriste persistente în Franța.

Vaticanul pregătește unul dintre cele mai impresionante simboluri ale Crăciunului

La Vatican, atenția se mută spre impozantul brad de Crăciun amplasat în Piața Sfântul Petru.

Pomul, cu o înălțime de 25 de metri, urmează să fie inaugurat pe 7 decembrie și va putea fi admirat până la jumătatea lunii ianuarie, devenind unul dintre punctele de atracție majore ale sezonului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.