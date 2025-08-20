Marcus Rashford dezvăluie cine este „cel mai subestimat” jucător de la Barcelona

Marcus Rashford, noul atacant al Barcelonei, a oferit un interviu pentru cotidianul SPORT în care a vorbit despre colegii săi din vestiar și despre adaptarea sa în Catalonia.

Fotbalistul englez, care a debutat recent pentru Barça și chiar a înscris primul său gol în presezon, a fost întrebat cine este, în opinia sa, cel mai subestimat jucător al echipei. Răspunsul a venit fără ezitare: Frenkie de Jong.

Este greu de ales, toți sunt foarte buni. Dar prin ceea ce face pentru echipă, cred că Frenkie este cel mai subestimat, a spus Rashford.

Atacantul a fost provocat și să nominalizeze cel mai talentat jucător alături de care a jucat la Barcelona, iar alegerea sa a fost tânărul fenomen Lamine Yamal.

Într-o rundă rapidă de întrebări, Rashford a mai dezvăluit că îl consideră pe Gavi cel mai amuzant jucător din vestiar, iar pe Jules Koundé cel mai bine îmbrăcat.

Întrebat dacă ar prefera să câștige Liga Campionilor cu Barcelona sau Cupa Mondială cu Anglia, Rashford a evitat să facă o alegere: „Ambele”.

Starul englez a avut un debut timid în tricoul blaugrana, intrând de pe bancă în meciul cu Mallorca, dar antrenorul Hansi Flick este convins că, odată cu revenirea la forma maximă, Rashford va deveni un jucător decisiv pentru catalani.

