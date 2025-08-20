Pact secret Hagi – Șucu pentru viitorul lui Ianis! Varianta Rapid pregătită în culise

Dacă mutarea în străinătate nu se concretizează, fiul „Regelui” ar putea ajunge temporar în Giulești, înainte de un transfer în Serie A.

Ianis Hagi (26 de ani) se află într-un moment decisiv al carierei, după despărțirea de Rangers. Liber de contract de mai bine de o lună, mijlocașul ofensiv ezită să accepte oferta turcilor de la Fatih Karagumruk, nou-promovată în Super Lig, unde trebuie să dea un răspuns până pe 21 august.

Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, Ianis speră în continuare la o mutare într-un campionat de top, Germania fiind prima opțiune. Adrian Ilie a dezvăluit că Borussia Monchengladbach îl are pe radar, însă negocierile nu s-au concretizat.

Planul B: Rapid, până în iarnă

În cazul în care transferul în străinătate nu se realizează, Gică Hagi și Dan Șucu au pus la punct un plan alternativ. Cei doi au discutat despre posibilitatea ca Ianis să ajungă la Rapid, unde ar juca până în decembrie, sub comanda lui Costel Gâlcă.

Ulterior, din ianuarie 2026, mijlocașul ar urma să fie cedat la Genoa, fie printr-un împrumut, fie printr-un transfer definitiv. Mutarea ar fi posibilă datorită poziției lui Dan Șucu, acționar majoritar atât la Rapid, cât și la clubul italian.

Scopul acestei strategii este ca Ianis Hagi, care nu a mai disputat un meci oficial din aprilie, să-și recapete forma fizică și ritmul competițional, pentru a putea continua în Serie A. Totuși, jucătorul nu este încântat de ideea revenirii în România și își dorește să rămână în fotbalul din vestul Europei, unde a evoluat până acum pentru Fiorentina, Genk, Rangers și Deportivo Alaves.

Situația incertă a lui Ianis Hagi are consecințe și în plan internațional. Conform Fanatik, selecționerul Mircea Lucescu nu îl va convoca pentru meciurile României din luna septembrie – amicalul cu Canada (5 septembrie) și partida din preliminariile Cupei Mondiale 2026 contra Ciprului (9 septembrie).

Mijlocașul are în prezent 47 de selecții și 6 goluri la prima reprezentativă, iar cota sa de piață este de 1,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

