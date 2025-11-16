Mărcile proprii ale marilor retaileri continuă să se extindă pe piața din România, ajungând în 2024 la o cotă de 30,2% din totalul produselor – un avans de 2,8 puncte procentuale față de 2021.

În zona alimentară, fenomenul este și mai vizibil: 33,8% dintre produsele de pe raft sunt branduri private, potrivit Raportului privind evoluția concurenței în sectoare cheie, realizat de Consiliul Concurenței și citat de Agerpres.

Produsele românești rămân majoritare, depășind pragul de 50% și înregistrând un trend pozitiv în ultimii ani.

Produsele românești trec de 52%: segment stabil și în creștere

Raportul arată că „Produsele românești au o pondere puțin mai mare decât cea a produselor de proveniență străină, având un trend ușor crescător (de la 50,4 în anul 2021, la 52,1% în anul 2024)”.

În domeniul alimentar, partea produselor autohtone urcă la 56,1%, o evoluție influențată și de perisabilitatea ridicată.

Totuși, în cazul mărcilor proprii, produsele de proveniență străină domină ușor ca volum.

Retailerii câștigă flexibilitate, producătorii pierd spațiu

Consiliul Concurenței subliniază că brandurile proprii oferă marilor lanțuri comerciale avantaje importante: adaptare rapidă la inflație și o conformare ușoară la politicile de plafonare a adaosurilor.

Însă există și un risc major. Autoritatea avertizează: „Prelungirea plafonării adaosurilor și creșterea ponderii mărcilor proprii în vânzările retailerilor pot conduce la afectarea unor piețe în ansamblu, de exemplu, pe măsură ce retailerii acaparează o cotă tot mai importantă din anumite piețe, producătorii/procesatorii își pot pierde din independență și din motivația de a inova.”

Efectul „waterbed”: ieftin la raft, scump în alte categorii

Creșterea adaosurilor comerciale în perioada 2020 – primul semestru din 2025 confirmă apariția efectului „waterbed”: reducerile la anumite categorii sunt compensate prin scumpiri la altele.

Fenomenul este amplificat de costurile logistice mai mari – de la salarii la energie și carburanți.

Deși produsele de marcă proprie sunt de regulă mai ieftine și vândute cu adaosuri reduse în categoriile alimentare de bază, Consiliul Concurenței constată că la nivel general adaosurile practicate pentru aceste branduri sunt chiar mai mari.

