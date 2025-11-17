Ciolacu a subliniat că județul Buzău se află într-un moment favorabil datorită Autostrăzii Moldovei, aflată în fază avansată de deschidere

Marcel Ciolacu, fost premier și lider PSD, și-a înregistrat duminică dimineață candidatura pentru președinția Consiliului Județean Buzău, depunând la Biroul Electoral Județean dosarele și semnăturile de susținere. A fost însoțit de echipa de conducere a organizației PSD Buzău și de primarii municipiilor Buzău și Râmnicu Sărat.

După depunerea candidaturii, Ciolacu a transmis un mesaj de gratitudine către localnici: „Le mulțumesc buzoienilor care au semnat pentru mine. Este o onoare și, în același timp, o responsabilitate. Mă întorc în locul în care am crescut și revin în administrația locală, pe care o cunosc foarte bine.”

El a insistat că rolul șefului CJ este unul de coordonare, nu de autoritate asupra primarilor: „Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor. Misiunea este să gândim și să ducem împreună mai departe un plan de dezvoltare în infrastructură, sănătate și educație.”

Ciolacu a subliniat că județul Buzău se află într-un moment favorabil datorită Autostrăzii Moldovei, aflată în fază avansată de deschidere: „Nu a fost construită pentru Buzău, ci pentru Moldova, dar noi suntem primul punct de intrare. Vor veni multe oportunități economice.”

Fostul premier a vorbit și despre necesitatea unei reforme administrative la nivel județean și a anunțat că Buzăul ar putea deveni „județ-pilot” pentru modernizarea aparatului public. În planul său se regăsește și transformarea sistemului sanitar, pornind de la necesitatea unei noi structuri care să înlocuiască actualul Spital Județean.

La capitolul turism, Ciolacu a descris Buzăul ca pe un teritoriu cu potențial excepțional: „Am vizitat aproape 80% din județ în ultimele săptămâni. Avem zone care par desprinse din povești. Trebuie să trecem de la ideea de județ de tranzit la una de destinație.”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Ciolacu în trecut, a avut un mesaj direct: „Marcele, te-am criticat mult, dar critica e bună, dacă lucrurile se îndreaptă. Sunt convins că se vor îndrepta. Indiferent cât te-ar certa lumea, autostrada va rămâne legată de numele tău.”

Edilul a subliniat că județul are nevoie de un proiect comun și că Ciolacu este singurul care îl poate implementa rapid, fără ani de acomodare: „Cei mai mulți ar avea nevoie de doi-trei ani, doar să înțeleagă administrația. Tu știi deja toate mecanismele. Ai în mine un partener de echipă.”

La rândul său, Romeo Lungu, președintele PSD Buzău, a afirmat că partidul are cel mai valoros candidat: „Marcel Ciolacu este singura opțiune cu adevărat pregătită pentru administrația județeană. PSD are majoritatea în Consiliul Județean și poate duce la capăt proiectele pentru Buzău și Râmnicu Sărat.”

Candidatura lui Ciolacu marchează una dintre cele mai importante reveniri politice ale anului în administrația locală, cu promisiunea unui mandat orientat spre dezvoltare și modernizare accelerată.

