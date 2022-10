Marcel Ciolacu, atacuri directe la ministrul energiei, Virgil Popescu

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu spune că nu s-a decis plafonarea preţului la energie, însă admite că sunt discuţii în coaliţie. El îl atacă însă pe ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, pentru că „nu am văzut o hârtie” prin care ministrul să fi luat măsuri pentru a proteja populaţia.

„Nu aveţi ministru la Energie? Eu am văzut o hârtie… Nu ştie nimeni. Nu sunt în stare. Nu e în stare ministrul Energiei să vă spună (despre situaţia de la Energie – n.r.). Tocmai de aceea vin în faţa dumneavoastră şi vă explic că trebuie să venim cu o formulă predictibilă ca să nu mai păţim ce păţim acum cu dosare depuse la ANRE în care distribuitorii şi furnizorii spun că la ANRE au trecut dosarele, la energie cică au făcut plăţile, iar oamenii sunt în prag de faliment, pentru că în zona de distribuţie şi furnizare este un preţ reglementat”, a spus preşedintele PSD.

Ciolacu a reamintit despre faptul că țara noastră a vândut energia ieftin și a cumpărat-o scump.

„Traderii au cumpărat cu 450, au vândut cu 3000 şi acum vor să credem toţi, inclusiv ei, că atâta minte au, că noi trebuie să compensăm din banii noştri, diferenţa dintre 450 şi 3000 cu cât au vândut speculativ. Înseamnă că suntem nebuni la cap, oameni buni, ne apucăm de altceva. (…) Nu compensez ca să ai 1000% câştig. Înseamnă că suntem nebuni la cap”, mai spune Ciolacu.

Despre plafonarea preţului la energie, Ciolacu a spus că „nu se ştie dacă iese acest 1,3 (preţ maximal – n.r.). (…) Ştiţi că hidro are un preţ, nuclearul are un preţ şi CEO Oltenia are un preţ. Se iau toate aceste lucruri în considerare şi se face un preţ, să lucrăm cu un preţ mediu. Statul va şti foarte clar cât are de plătit pe anul viitor compensarea. Între 0,68, 0,8, 1 lei şi 1,3, e deja ceva fix. E normal ca să putem construi un buget şi să venim să vă răspundem profesionist, nu căutând senzaţionalul la televizor, să vă spunem cu cât se măresc pensiile, de unde vin banii. Pentru că e pentru prima oară în România când venim cu un buget pe programe. Nu mai vin anumite cifre seci şi apoi miniştrii vin şi argumentează”, a mai spus Ciolacu.