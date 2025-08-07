31.7 C
Marc Agnifilo neagă orice legătură cu o posibilă grațiere pentru Sean Combs

Marc Agnifilo neagă orice legătură cu o posibilă grațiere pentru Sean Combs

Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
P Diddy arestat
Producătorul și muzicianul american Sean "Diddy" Combs pozează cu premiul Global Icon în camera de presă în timpul MTV Video Music Awards, la Prudential Center, în Newark, New Jersey, pe 12 septembrie 2023. Combs – mogulul rap a cărui stea a apus după un val de procese privind trafic de persoane și agresiuni sexuale împotriva sa – a fost arestat în Manhattan în seara zilei de 16 septembrie 2024, conform mai multor publicații de știri din SUA. Arestarea bărbatului de 54 de ani urmează unui rechizitoriu al marelui juriu, iar acuzațiile nu sunt imediat clare, a relatat *The New York Times*, citând o persoană familiarizată cu rechizitoriul. (Fotografie de ANGELA WEISS / AFP)

Marc Agnifilo, avocatul principal al lui Sean „Diddy” Combs, a declarat în exclusivitate pentru CBS News că nu a purtat nicio discuție cu administrația Trump privind o eventuală grațiere a clientului său.

Afirmația vine după ce o altă avocată din echipa de apărare, Nicole Westmoreland, sugerase că ar fi existat astfel de conversații.

„Nu am avut discuții cu nimeni. Nu am vorbit cu președintele. Nu am vorbit cu nimeni care vorbește cu președintele despre Sean Combs. Pur și simplu nu”, a subliniat Agnifilo.

El a precizat că nici măcar cu Combs nu a discutat serios subiectul, în afară de a-l informa despre ceea ce se vehiculează în presă. „Mi-a spus: «Du-te și spune-i lui Trump că am nevoie de o grațiere. Merit o grațiere»”, a adăugat avocatul.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a refuzat să comenteze „speculațiile”, menționând că orice decizie privind o grațiere îi aparține exclusiv președintelui Trump.

Condamnat, dar fără regrete

Combs, în vârstă de 55 de ani, a fost condamnat pe 2 iulie pentru două capete de acuzare privind încălcarea Mann Act — o lege federală care interzice transportul de persoane peste granițele statelor în scopuri de prostituție. A fost achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și crimă organizată. Fiecare dintre cele două condamnări atrage o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare. Sentința va fi pronunțată pe 3 octombrie.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de minimum 51 până la 63 de luni (aproximativ 4-5 ani), iar Combs va primi credit pentru timpul deja petrecut în detenție. El se află în prezent încarcerat în Metropolitan Detention Center din Brooklyn, după ce i-a fost refuzată din nou eliberarea pe cauțiune. Judecătorul Arun Subramanian a invocat comportamentul violent al artistului în relațiile personale.

Întrebat dacă regretă modul în care a condus apărarea, Agnifilo a spus: „Nu prea, nu prea.”

Relație controversată

Procesul a fost marcat de mărturii tulburătoare, în special cele ale fostei iubite a lui Combs, Cassie Ventura, care a susținut că a fost violată, abuzată fizic și împinsă spre dependența de droguri. Agnifilo a respins categoric acuzația de viol și a descris relația celor doi ca fiind „o mare poveste modernă de dragoste”.

Cred că s-au iubit cu adevărat. Cred că ea l-a iubit foarte mult, și știu că și el a iubit-o. S-au rănit reciproc, s-au înșelat, dar s-au iubit, a declarat avocatul.

Declarațiile au fost criticate dur de avocatul lui Ventura, Douglas Wigdor, care a calificat descrierea drept „o jignire completă și revoltătoare la adresa victimelor violenței domestice.”

