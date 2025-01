Republica Moldova discută cu partenerii externi despre posibile ajutoare pentru a face față crizei energetice. Despre asta a menționat președintele Maia Sandu în cadrul vizitei sale în Zona de Securitate, potrivit stiri.md.

Suntem astăzi aici ca să discutăm cu administrația publică locală, am avut o discuție cu mai mulți primari și șefi de raioane, localități afectate de această criză energetică. Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate. Am înțeles că e nevoie de sprijin sub formă de lemne, de peleți, e nevoie de generatoare și am discutat o soluție care nu poate fi realizată imediat, dar care este foarte importantă și anume să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice, asta înseamnă centrale pe biomasă și așteptăm ca MIDR și primăriile să pregătească aceste proiecte”, a menționat Maia Sandu, transmite Știri.md.

„Discutăm cu partenerii noștri externi despre potențiale ajutoare. Vreau să repet că noi am oferit cetățenilor din stânga Nistrului ajutoare sub formă de generatoare, medicamente și alte necesități”, a adăugat președinta.

Ucraina ar putea să furnizeze cărbune producerea de energie electrică în Transnistria

Totodată, șefa statului a menționat că, în cadrul discuției sale telefonice cu președintele Ucrainei, s-ar fi identificat o potențială soluție pentru asigurarea cu energie a malului stâng.

„Am discutat ieri cu președintele Ucrainei, și o soluție potențială ar fi ca Ucraina să furnizeze cărbune pentru întreprinderea de generare a energiei electrice din stânga Nistrului, așa încât să se producă electricitate și stânga Nistrului să achite cu Ucraina cu electricitate. Guvernele țărilor noastre urmează să discute această posibilă soluție”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a ținut să reitereze că „această criză este generată doar de Federația Rusă”.

La rândul său, premierul Dorin Recean a menționat că s-a verificat executarea dispozițiilor Comisie pentru Situații Excepționale.

„În mod special ceea ce era nevoie de coordonat activitatea autorităților centrale și a celor locale pentru interconectarea rețelelor de energie electrică și gaze naturale în cele 14 localități care sunt în gestiunea autorităților constituționale, dar care infrastructura cărora este încă gestionată din stânga Nistrului. Aici am convenit cine și ce are de făcut ca să ne mișcăm rapid din punct de vedere al birocrației și al executării lucrărilor”, a declarat Recean.

Amintim că președintele Maia Sandu efectuează astăzi, 9 ianuarie, o vizită de lucru în Zona de Securitate a Republicii Moldova, alături de premierul Dorin Recean și vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

În context, menționăm că, în cadrul unei ședințe operaționale, așa-zisul ministru al Dezvoltării Economice din Transnistria, Serghei Obolonic, a menționat că regiunea are rezerve de gaze naturale în conductă în valoare de 13 milioane de metri cubi. Această rezervă va ajunge până la 20 ianuarie în sud și până pe data de 10 ianuarie în nordul regiunii.

Chișinăul rămâne alături de locuitorii transnistreni

Autoritățile de la Chișinău au anunțat în repetate rânduri că rămân alături de cetățenii de pe malul stâng al Nistrului și că depun eforturi pentru a găsi soluții alternative.

La sfârșitul lunii decembrie, președintele Maia Sandu a avut o ședință cu premierul Dorin Recean, speakerul Igor Grosu și vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian. Oficialii au discutat despre situația din sectorul energetic. Tot atunci, șefa statului a declarat că așa-zisele autorități din stânga Nistrului au refuzat ajutoarele umanitare pe care Chișinăul este gata să le ofere.

Totodată, la 2 ianuarie, companiile „Moldovagaz” și „Energocom” au anunțat că sunt gata să ofere asistență tehnică și comercială companiei „Tiraspoltransgaz” în organizarea achiziției de gaze naturale de pe orice platformă europeană pe baza condițiilor de piață. Și acest ajutor a fost refuzat.

Ulterior, la 6 ianuarie, așa-zisul lider de la Tiraspol a declarat că „Republica Moldova nu a propus regiunii transnistrene niciun ajutor în combaterea crizei, iar toate declarațiile oficialilor moldoveni despre „refuzul de asistență” al Tiraspolului sunt niște minciuni”. Cu o reacție la aceste acuzații a venit purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a prezentat documentul oficial prin care Chișinăul a înștiințat oficial Tiraspolul, în persoana pretinsului ministru de Externe din stânga Nistrului, Vitalie Ignatiev, despre disponibilitatea de a ajuta regiunea.

