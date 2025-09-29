Conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 99,91% din procesele verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,16% din voturi în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic cu 24,19%, urmat de Blocul Alternativa – 7,97%, Partidul Nostru – 6,20% și Partidul „Democrația Acasă” – 5,62%.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că cetățenii și-au demonstrat curajul și demnitatea prin participarea la vot:

„Mulţumesc frumos tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au participat ieri la vot, în satele mici, în oraşele mari, în ţară sau peste hotare fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest. Vă mulţumesc din suflet”, a declarat Sandu.

Maia Sandu: „Trebuie să rămânem la fel de uniţi”

Ea a evidențiat unitatea cetățenilor, atât acasă, cât și în diasporă, chiar și în condiții dificile, cum ar fi distanțele mari până la secțiile de vot sau muncile agricole:

„Trebuie să rămânem la fel de uniţi şi în efortul nostru de zi de zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele şi ne va ajuta să realizăm mai repede şi mai bine programele de dezvoltare a ţării.”

O victorie a țării, nu a unui partid

Președintele a subliniat că rezultatul alegerilor reprezintă succesul întregii țări:

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria ţării. Şi această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetăţenilor indiferent pentru cine au votat… Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”

Maia Sandu a reamintit că Federația Rusă a încercat să destabilizeze țara și să afecteze încrederea cetățenilor în instituții:

„În toată această perioadă Kremlinul a încercat să ne dezbine şi să lovească în încrederea noastră în stat, în instituţii, Unii în alţii… Comisia Electorală Centrală, Poliţia, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, procurori, carabineri specialişti în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituţii şi funcţionari au vegheat zi şi noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale şi alegerea suverană a moldovenilor.”

