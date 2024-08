Mai multe persoane au fost reținute în cadrul investigației privind moartea lui Matthew Perry

Mai multe arestări au fost efectuate în legătură cu moartea lui Matthew Perry, potrivit unei surse din poliție, notează CNN.

Mai multe persoane arestate în legătură cu moartea lui Matthew Perry

Acuzațiile vor fi anunțate în cadrul unei conferințe de presă în Los Angeles, împreună cu detalii despre acțiunile lui Perry, a declarat sursa.

Îndrăgitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing în serialul „Friends” a murit în octombrie, la vârsta de 54 de ani.

Perry a fost găsit plutind cu fața în jos în piscina din casa sa din Pacific Palisades.

Actorul a murit ca urmare a „efectelor acute ale ketaminei” și înecului ulterior, potrivit raportului autopsiei Biroului Medicului Legist din Los Angeles.

Matthew Perry a fost un actor și scenarist american, cunoscut în special pentru rolul său de Chandler Bing în celebra serie de televiziune „Friends”.

Născut pe 19 august 1969, Perry a câștigat aprecierea criticilor și a publicului pentru interpretarea sa comică și pentru talentul său de actor. De-a lungul carierei sale, a fost implicat în numeroase proiecte de televiziune și film, inclusiv în „The Whole Nine Yards” și „Studio 60 on the Sunset Strip”.

Perry a avut o viață personală complexă și a fost deschis despre luptele sale cu dependența. Moartea sa a avut loc pe 28 octombrie 2023, lăsând în urmă un impact considerabil în industria divertismentului.

