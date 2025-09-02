Ministerul Transporturilor anunță extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera–Petricani, prin adăugarea a două stații moderne și prelungirea cu 1,6 km de cale dublă. Costul investiției este estimat la 120 milioane de euro, fără TVA.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a declarat că a semnat documentația necesară împreună cu Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, și Mariana Miclăuș, director general Metrorex.

„Am semnat astăzi, alături de Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2 şi Mariana Miclăuş, director general Metrorex, protocolul de colaborare dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Primăria Sectorului 2 şi Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani. Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două staţii moderne. Se asigură, astfel, o legătură intermodală cu mijloace de transport de suprafaţă şi reprezintă un angajament ferm al meu faţă de viitorul mobilităţii urbane din Bucureşti”, a scris Șerban pe Facebook.

Obiectivele proiectului și finanțarea europeană

Ministrul a precizat că investiția face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov și este eligibilă pentru fonduri europene prin Programul Transport 2021–2027.

„Obiectivele proiectului sunt reducerea timpilor de deplasare şi descongestionarea traficului, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin reducerea poluării, creşterea atractivităţii transportului public şi sprijinirea dezvoltării economice locale. Extinderea Magistralei 2 răspunde nevoilor zonei Pipera, un pol major de dezvoltare urbană şi economică. Este un pas concret spre un transport public modern, sigur şi sustenabil, care va creşte calitatea vieţii bucureştenilor”, a încheiat Șerban.

