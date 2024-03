Actorii Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc au primit, miercuri, titlul de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local.

Cele două titluri le-au fost conferite celor doi actori pentru întreaga lor activitate, “în semn de recunoaştere a geniului artistic şi a imensei influenţe pe care o au asupra culturii româneşti”.

Evenimentul de decernare a celor două titluri a avut loc în Sala „Ion Baciu” a Filarmonicii Ploieşti, miercuri seară, de la ora 18,00, în cadrul spectacolului “Un magistru, doi magiştri”, ce i-a avut în prim-plan pe Victor Rebengiuc şi pe Mariana Mihuţ.

Foto credit Mihail Oprescu, 27 martie 2024, Ploiești

„ Ei bine, trebuie să vă spun, maestre, că astăzi Consiliul Local Ploiești s-a reunit și a decis să vă acorde dumneavoastră, cât și doamnei Mariana Mihuț, titlul de cetățean de onoare”, a transmis Daniel Nicodim, viceprimarul Ploieștiului.

Evenimentul „Un magistru, doi magiștri”, organizat de Fundația Geo Barton, alături de Primăria Municipiului Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Mun. Ploiești, Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și Asociația Eurospirit, în cadrul programului Ploiești #LetsPLAY – Capitala Tineretului din România 2024, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, a oferit ocazia publicului de toate vârstele să cunoască un actor extraordinar, modest, care, chiar și la 91 de ani, afirmă că încă mai caută să se perfecționeze. Întâlnirea a fost moderată de Anita Barton și de jurnalistul Victor Preda.

Foto credit Mihail Oprescu, 27 martie 2024, Ploiești

Tinerii prezenți i-au adresat întrebări maestrului Rebengiuc, acesta oferind răspunsuri originale, pline de umorul și onestitatea caracteristice.

„Îmi pare rău, e greu, e foarte greu. Eu nu am aplicat nicio metodă, am învățat o poezie, am învățat un monolog de Caragiale și le-am spus pe astea. Totul e să fii adevărat când spui un text, să crezi în ce spui, să îl convingi pe cel care te ascultă că e textul tău, că tu ești acela care spune povestea. Altceva nu știu. Sunt unii care iau bani ca să te pregătească. Teatrul, arta, muzica sunt vocaționale și nu au ce să caute artele vocaționale în sistemul de universitate. În învățământul vocațional se lucrează cu fiecare student în parte, nu e o prelegere ținută în aulă. Te poți duce la o universitate și ți se dă o diplomă. Un mare regizor polonez a venit la institutul unde eram rector și m-a întrebat ”care e problema dumneavoastră cu diplome”. Păi diplomele sunt ca să fie recunoscute studiile și în străinătate… „Dar la ce vă trebuie diploma? Cine vă angajează după diplomă? Că scrie absolvent specialitatea teatru, actor? Opera contează!”. Te prezinți cu ce joci! Mă convingi dacă ai talent!”, a transmis Victor Rebengiuc audienței la întrebarea „ ce trebuie să facă un tânăr pentru a deveni un actor desăvârșit?”.

Festivalul Internațional de Teatru „ Toma Caragiu” a început la Ploiești cu sala plină

Festivalul Internaţional de Teatru “Toma Caragiu”, ajuns la cea de a XII-a ediţie, a început marţi, la Ploiești, cu o sală plină.

“Oamenii, în general, au nevoie de poveşti şi noi am obişnuit comunitatea noastră ploieşteană că la teatru se spun cele mai frumoase poveşti, teatrul oferă cele mai frumoase poveşti; tocmai de aceea sălile noastre, nu doar în timpul festivalului, sunt pline, rar spre deloc se întâmplă ca un spectacol să nu se joace sold-out, cu atât mai mult în festival, când aduci poveşti din altă parte”, a declarat managerul Mihaela Rus, conform agerpres.ro.

Seara a continuat cu spectacolul “Regele moare” de Eugene Ionesco, cu Victor Rebengiuc şi Mariana Mihuţ în rolurile principale, regia Andrei şi Andreea Grosu, producţie a Teatrului Naţional “I. L. Caragiale” din Bucureşti, la sala Teatrului “Toma Caragiu”, şi spectacolul “Gigel” de Alexandru Popa, în regia lui Vlad Zamfirescu, producţie a Teatrului Bulandra din Bucureşti, la showroomul Proleasing Motors din Ploieşti.

