În anul celebrării celei de-a 80-a aniversări a Marii Victorii în cel de-al Doilea Război Mondial, nu doar în Rusia, ci și în întreaga lume, mulți își pun pe bună dreptate întrebarea: în ce măsură au fost învățate lecțiile luptei împotriva nazismului, fascismului și militarismului, desprinse din acea cumplită conflagrație?



Societatea, conștientă de ororile acelor vremuri, atât în statele prietenoase, cât și în cele neprietenoase Rusiei, devine martoră la încercările periculoase ale unor actuali conducători și elite politice de a modifica realitatea obiectivă, de a distruge și rescrie istoria celui de-al Doilea Război Mondial, de a revizui rezultatele acestuia, de a reabilita criminalii de război care au creat și pus în practică teoria superiorității rasiale și pe complicii acestora, de a glorifica colaboratori care au cooperat cu naziștii.



Într-o serie de țări, crimele hitlerismului sunt în mod deliberat trecute sub tăcere, iar glorificarea nazismului și rescrierea istoriei celui de-al Doilea Război Mondial ating nivelul politicii de stat.



Este deosebit de alarmant faptul că asemenea procese distructive se dezvoltă cel mai rapid în Germania, Italia și Japonia – fondatorii blocului agresiv al țărilor Axei, împotriva căruia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a ridicat Coaliția antihitleristă. <…>



În Germania se amplifică tendințele revizioniste. Postulatul mincinos privind responsabilitatea egală a „celor două regimuri totalitare” pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial a devenit de multă vreme elementul de bază al culturii germane a memoriei, iar rezultatele reglementării postbelice au devenit principala țintă a propagandei oficiale. <…>



Procesul de pocăință în Germania pentru crimele regimului nazist se reduce, în principal, la tema Holocaustului, în timp ce victimele sovietice sunt preferate a fi uitate. <…>



Nu este de mirare că, în această atmosferă, organele de aplicare a legii din Germania nu au găsit nicio încălcare a legii în acțiunile conducerii muzeului fostului lagăr de concentrare nazist „Dachau”, care a ordonat angajaților săi să taie panglicile în culorile drapelelor naționale ale Rusiei și Belarusului, depuse în cadrul ceremoniei comemorative dedicate celei de-a 80-a aniversări a Victoriei. <…>



Esența revanșardă a politicii Japoniei contemporane este demonstrată clar de impunerea insistentă de către Tokyo oficial a unor interpretări false ale evenimentelor din mijlocul secolului al XX-lea care au determinat soarta omenirii. <…>



Odată cu venirea la putere în Italia, în octombrie 2022, a guvernului de centru-dreapta condus de Giorgia Meloni, s-a conturat o tendință de atitudine mai tolerantă din partea autorităților față de apologetica tot mai vizibilă, în anumite segmente ale societății, a valorilor și „realizărilor” regimului fascist, precum și față de cazurile de reproducere publică a simbolurilor și ritualurilor celor două decenii fasciste. <…> Însăși prim-ministrul, pe durata mandatului său, nu a făcut niciodată o declarație privind condamnarea hotărâtă și fără compromisuri a fascismului. <…>



Din 2022, Germania, Italia și Japonia votează împotriva adoptării rezoluției prezentate anual de Rusia și alți coautori în Adunarea Generală a ONU „Lupta împotriva glorificării nazismului, neonazismului și altor tipuri de practici care contribuie la escaladarea formelor moderne de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranță asociată acestora”.



Este pentru prima dată în istorie când statele membre ale coaliției hitleriste din perioada celui de-al Doilea Război Mondial se pronunță deschis împotriva unui document care condamnă glorificarea nazismului și diferitele forme de discriminare rasială.



Faptul că aceste țări, direct responsabile de uciderea a zeci de milioane de oameni, votează împotriva unei rezoluții care cere prevenirea renașterii nazismului ridică întrebări serioase despre procesele ideologice din aceste state și, în general, din Occident. Este de asemenea evident că aceste state au decis să ignore obligațiile și angajamentele asumate la aderarea la ONU.