Ministrul de Externe Oana Țoiu confirmă că Moscova nu a solicitat până acum acordul pentru ca aeronava președintelui rus să tranziteze spațiul aerian românesc în drum spre Budapesta.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România nu a primit nicio solicitare oficială de survol din partea Federației Ruse în contextul unei posibile deplasări a lui Vladimir Putin la summitul de la Budapesta, unde ar urma să participe și președintele american Donald Trump.

„Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază – bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de a intra în spaţiul aerian european”, a declarat Oana Țoiu, ministrul român de Externe, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Orban, dispus să găzduiască întâlnirea Trump–Putin

Premierul ungar Viktor Orban i-ar fi garantat liderului de la Kremlin condițiile necesare pentru organizarea summitului cu Donald Trump, în pofida mandatului de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională (CPI), potrivit agențiilor Reuters și EFE.

„Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reuşite şi apoi se întoarce acasă”, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, adăugând că „nu este nevoie de niciun fel de consultări cu nimeni, noi suntem o ţară suverană. Îl vom primi cu respect, îl vom găzdui şi îi vom oferi condiţiile pentru a negocia cu preşedintele american.”

O călătorie cu provocări logistice

Deocamdată, nu există detalii clare privind traseul pe care l-ar putea urma avionul lui Putin. Potrivit Kremlinului, liderul rus ar trebui inevitabil să tranziteze spațiul aerian al unor state membre NATO, printre care s-ar putea număra și România, dacă ar alege un zbor direct către Budapesta.

Însă această variantă rămâne incertă, mai ales în contextul mandatului internațional de arestare emis de CPI, care îl acuză pe președintele rus de deportarea forțată a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate de armata rusă.

Ungaria, în schimb, a anunțat că se află în proces de retragere din Curtea Penală Internațională, ceea ce ar însemna că nu ar fi obligată să pună în aplicare mandatul în cazul unei vizite a lui Putin.

Zelenski, deschis unei întâlniri la Budapesta

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin la Budapesta, „în urma discuțiilor cu Donald Trump”, potrivit unui interviu acordat postului american NBC, citat de agenția ungară MTI.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.